Milanović odgovorio Plenkoviću: Javno je ponizio načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

S Pantovčaka je stigao odgovor na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je nakon sjednice Vijeća za obranu u Banskim dvorima novinarima rekao kako je načelniku glavnog stožera Oružanih snaga admiralu Robertu Hranju danas bilo zabranjeno govoriti.

- Andrej Plenković odlučio je lagati čak i o sadržaju današnjeg sastanka Vijeća za obranu i tako još jednom pokazati kakav je on tip čovjeka. Osim što si je dopustio, što je doista nevjerojatno, javno govoriti o sadržaju i karakteru sastanka Vijeća za obranu, Plenković je u izjavi novinarima odlučio javno poniziti načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Reći da admiralu Robertu Hranju nije bilo dopušteno govoriti na sastanku bezočna je laž. Upravo suprotno, nije bilo dopušteno da se beskrupulozno manipulira s načelnikom Glavnog stožera OSRH. Ne može višenamjenska Plenkovićeva ulizica omalovažavati jednog od najboljih hrvatskih časnika kojemu nije ni do koljena znanjem, a da ne govorimo ponašanjem. To mu dopustiti bilo bi nadrealno - priopćeno je večeras iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića.

Plenković je, naime, rekao da je bilo nadrealnih stvari na sjednici Vijeća za obranu, a na kraju je otkrio što je značila ta njegova izjava.

- Nadam se samo da je načelnik glavnog stožera dobro i da uživa slobodu govora kao i svi građani Hrvatske. Na direktne upite mu se nije dalo da govori. Mi nacistička stranka, smo za to da svako ima pravo govora. Meni je Hranj cijelo vrijeme bio jedan ozbiljan, normalan, simpatičan čovjek i zato sam se bez problema složio da bude načelnik glavnog stožera - kazao je Plenković.