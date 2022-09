Milanović o Putinovom govoru: Ovo je jako opasna situacija

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- Od početka upozoravam da je ovo užasno opasna situacija. Natežem se i rječkam s onima koji su do jučer Putinu virili iz džepova sakoa. Pobijediti, dobiti, Rusija mora toliko oslabiti da ne može napraviti ništa slično. Vidimo da ona uporno nastavlja… - rekao je Milanović.

- Niti smo Poljaci, niti smo upali u Ukrajinu, niti smo donosili ključne odluke. Ušli smo u NATO s primarnim ciljem da nas Amerikanci zaštite od barbarluka i upada onih s kojima smo imali povijesno problema, a to je opasnost Beograda. Dakle, niti nas se pita niti dodatno sudjelujemo. Svaka odluka treba biti dobro balansirana. A ne da netko to koristi za osobni probitak - kazao je.

Na pitanje ima li Hrvatska plan ako dođe do nuklearnog rata, Milanović je kazao da nismo upali u Ukrajinu i da Hrvatska nije sudjelovala u donošenju ključnih odluka, niti je na to mogla utjecati.

- Hrvatska nema nuklearno oružje i nije nuklearna sila. Mi smo lojalni članovima NATO-a, no Ukrajina to nije. Naše obveze su tu vrlo male. Ne možemo se obećavati svakome. A za nuklearno oružje, Putin to svako malo ponovi, ali ja to ne vidim kao glavni problem u ovom trenutku. Ali vidim problem da Rusija ekonomski nije slomljena, a trebala je biti u par mjeseci, dogodilo se upravo suprotno - naglasio je Milanović.

Komentirao je i najnovije uhićenje po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja.

- Nama se stalno spočitava da krademo europski novac, a to je naš novac. Mi smo jako tanko iznad vode i onda živiš stalno u strahu da će doći europski istražitelj. To je naš novac, a ne europski novac. Ako ga i ima, to je vrlo malo - rekao je predsjednik.

