Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIJER UZVRATIO

Ovo je do sada najskandaloznija optužba Mađara prema Hrvatskoj. Plenković nije ostao dužan

Autor
Sandra Veljković
26.09.2025.
u 19:12

To može samo reći netko tko je izuzetno bezobrazan i nastoji dovesti u zabludu međunarodne slušatelje tih poruka, kazao je hrvatski premijer

Iz susjedne Mađarske stigla je do sad najskandaloznija optužba prema Hrvatskoj: tamošnji ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó jasno i glasno je u New Yorku, tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, izjavio kako je Hrvatska ratni profiter i takvom, vrlo ozbiljnom kvalifikacijom, dao dodatnu političku težinu sporu MOL-a i Janafa oko kapaciteta i mogućnosti opskrbe energentima njegove zemlje preko Hrvatske. Eskalacija dolazi u trenutku kad SAD pritišće Mađarsku da prestane kupovati rusku naftu, a hrvatski odgovor na optužbe je pragmatičan: premijer Andrej Plenković, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovili su mirno kako je Hrvatska je energetsko središte, dokazano je da ima tehničkih kapaciteta za transport te se mađarski ministar može doći osobno u to uvjeriti, a ako itko tko profitira od rata, to je Mađarska.

Ključne riječi
ruska nafta Mađarska Péter Szijjártó

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar future Gohan
future Gohan
20:09 26.09.2025.

Trebao je od MVPa zatražiti da se proglasi personom non grata, e tad bi to odjeknulo ali i zatvorilo buduća usta..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još