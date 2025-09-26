Iz susjedne Mađarske stigla je do sad najskandaloznija optužba prema Hrvatskoj: tamošnji ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó jasno i glasno je u New Yorku, tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, izjavio kako je Hrvatska ratni profiter i takvom, vrlo ozbiljnom kvalifikacijom, dao dodatnu političku težinu sporu MOL-a i Janafa oko kapaciteta i mogućnosti opskrbe energentima njegove zemlje preko Hrvatske. Eskalacija dolazi u trenutku kad SAD pritišće Mađarsku da prestane kupovati rusku naftu, a hrvatski odgovor na optužbe je pragmatičan: premijer Andrej Plenković, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovili su mirno kako je Hrvatska je energetsko središte, dokazano je da ima tehničkih kapaciteta za transport te se mađarski ministar može doći osobno u to uvjeriti, a ako itko tko profitira od rata, to je Mađarska.
Ovo je do sada najskandaloznija optužba Mađara prema Hrvatskoj. Plenković nije ostao dužan
To može samo reći netko tko je izuzetno bezobrazan i nastoji dovesti u zabludu međunarodne slušatelje tih poruka, kazao je hrvatski premijer
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Trebao je od MVPa zatražiti da se proglasi personom non grata, e tad bi to odjeknulo ali i zatvorilo buduća usta..