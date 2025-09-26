Ovo je do sada najskandaloznija optužba Mađara prema Hrvatskoj. Plenković nije ostao dužan

Iz susjedne Mađarske stigla je do sad najskandaloznija optužba prema Hrvatskoj: tamošnji ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó jasno i glasno je u New Yorku, tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, izjavio kako je Hrvatska ratni profiter i takvom, vrlo ozbiljnom kvalifikacijom, dao dodatnu političku težinu sporu MOL-a i Janafa oko kapaciteta i mogućnosti opskrbe energentima njegove zemlje preko Hrvatske. Eskalacija dolazi u trenutku kad SAD pritišće Mađarsku da prestane kupovati rusku naftu, a hrvatski odgovor na optužbe je pragmatičan: premijer Andrej Plenković, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovili su mirno kako je Hrvatska je energetsko središte, dokazano je da ima tehničkih kapaciteta za transport te se mađarski ministar može doći osobno u to uvjeriti, a ako itko tko profitira od rata, to je Mađarska.