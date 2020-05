Šeks traži opoziv Milanovića: Potpuno je izgubio kompas

Zoran Milanović stigao je danas na Mirogoj, ali ostatak obilježavanja Dana državnosti predsjednik će bojkotirati jer, kako kaže, "30. svibnja ne može zvati Danom državnosti jer on to nije". Tu izjavu oštro je osudio Vladimir Šeks (HDZ) zatraživši opoziv predsjednika zbog nepoštivanja Ustava.

- Izjava kojom ignorira, urbi et orbi poručuje svim građanima u Hrvatskoj i svijetu da ne priznaje Dan državnosti, kojeg je Hrvatski sabor donio, je presedan u cjelokupnoj povijesti Hrvatske. Presedan je da poziva građane da ne poštuju zakone koje je donio Hrvatski sabor. To predstavlja povredu Ustava i treba ozbiljno razmotriti primjenu odredbi članka 105. Ustava prema kojem je predsjednik odgovoran za povredu Ustava. Mislim da su se stekle pretpostavke pokretanja opoziva. Njegove posljednje izjave pokazuju da s prijezirom gleda na ustavni poredak Republike Hrvatske. Potpuno je izgubio kompas - rekao je Šeks gostujući na Hrvatskom radiju.

>> VIDEO Od ove godine Dan državnosti ponovno se slavi na današnji dan, 30. svibnja

Milanović smatra da bi se Dan državnosti trebalo obilježavati 25 lipnja.

- Neka mi nitko ne zamjeri, ali 30. svibnja ne mogu zvati Danom državnosti jer on to i nije. Dan 25. lipnja 1991. je datum o odlasku iz Jugoslavije. To je datum o referendumu o Hrvatskoj neovisnosti za koji se kaže da se s njim Hrvati nisu nikad srodili, pa će im netko to utjerati. Taj je datum prihvatljiv gotovo svim ljudima Hrvatske, onima koji su glasovali za hrvatsku neovisnost - to su 1991. bili svi građani hrvatske nacionalnosti. Prihvatljiv je i za dio pripadnika nacionalnih manjina jer nas ne dijeli. S novim datumom, kad je konstituirano predstavničko tijelo u SR Hrvatskoj - mnogi građani imaju dilemu - rekao je predsjednik Milanović dodajući da to nije zajednički datum.

