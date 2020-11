Mesić krivotvori povijest: Tus nije podnio ostavku uoči pada Vukovara

Stjepan Mesić, drugi predsjednik Republike Hrvatske, gostovao je danas na televiziji N1 te se prisjetio nekih događaja uoči pada Vukovara. Posebno je zanimljiva njegova teza da se Vukovar mogao i obraniti.

„Moglo je biti i drukčije“, rekao je Mesić i objasnio: „Došao mi je general Tus, šef našeg Glavnog stožera. Pitao sam ga možemo li obraniti Vukovar ili ne, a on je rekao samo u jednom slučaju – da preko sela Marinci uđemo u Vukovar, a prije toga treba uništiti četiri tenka... Ako to ne napravimo u dva dana, doći će 40 tenkova. Zato ih treba uništiti, s vojskom ući u Vukovar, izvući civile, ranjene i druge, i da se onda Vukovar brani kao vojna utvrda, a ne kao grad... Tus mi je to ponovio pred Franjom Tuđmanom, kako možemo ući s novom vojskom, novim oružjem u Vukovar. Tuđman nije gledao mene, nego Tusa i pitao ga: 'Generale, tko zapovijeda u ovom ratu?' Tus mu je rekao: 'Vi, predsjedniče.' Tuđman je rekao: 'Rekao sam ni milimetra naprijed. Imate samo provoditi ono što sam zapovjedio.' Mi smo otišli i Tus je podnio ostavku na mjesto načelnika Glavnog stožera.“

Obrazlažući motive Franje Tuđmana da odbije taj plan, Mesić je rekao kako je Tuđman „dogovorio da se ne ide dalje s vojnim aktivnostima“.

Bivši predsjednik Mesić ima potpuno pravo na svoje mišljenje, pa i na stav da se Vukovar mogao obraniti, no pritom ne bi smio krivotvoriti povijesne činjenice. To se u prvom redu odnosi na njegov „podatak“ da je general Tus nakon spomenutoga razgovora s predsjednikom Tuđmanom podnio ostavku na mjesto načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske, što je notorna neistina.

General Tus ne samo da tada nije podnio ostavku nego je na mjestu načelnika Glavnog stožera ostao još godinu dana, sve do potkraj studenoga 1992. kad ga je Tuđman smijenio i na njegovo mjesto postavio generala Janka Bobetka. Nakon smjene general Tus bio je još godinama glavni savjetnik predsjednika Republike za obranu.

Je li bivši predsjednik Mesić svjesno tendenciozan ili je nesvjesno pobrkao slijed povijesnih događaja, procijenite sami.