Merkel poskupljuje meso: Nije normalno da bataci koštaju 2 eura

Njemačka kancelarka Angela Merkel organizirala je jučer, zajedno sa svojom ministricom poljoprivrede Julijom Klöckner te ministrom gospodarstva Peterom Altmaierom, sastanak s menadžerima najvećih maloprodajnih lanaca. Na ovaj krizni “mesni summit” pozvani su predstavnici Lidla, Aldija, Rewea te Edeke, a glavni zahtjev koji je pred njih stavila kancelarka jest: meso pod hitno mora – poskupjeti!

– Pileći bataci u maloprodaji koštaju samo dva eura za kilogram i to je jednostavno nepristojno, to je neizdrživo – ustvrdila je ministrica Klöckner. S druge strane, ministar gospodarstva čak je i najavio kako se razmatraju i regulativne mjere, odnosno posebni nameti ako cijena mesa ne bude rasla.

Susjedi dvostruko skuplji

Naravno, njemačka vlada nema ništa protiv blagostanja svojih građana, no ovdje se gleda malo šira slika. Poskupljenje mesa traži se kako bi se višak zarade prenio na farmere, uzgajivače mesa, te male posrednike u poljoprivredi. Veliki lanci jednostavno ih “gaze” spuštanjem cijena, odnosno uvjetovanjem otkupa proizvodnjom (gotovo) bez zarade.

Na taj način snižene su maloprodajne cijene mesa, ali je ugrožen opstanak cijelog jednog sektora poljoprivredne proizvodnje u Njemačkoj. Veliki lanci jednostavno idu prema uzgajivačima sa stavom “prihvati ili odbij ponuđenu cijenu”, koja je nerijetko ispod granice isplativosti. Pogotovo kada se uzme u obzir i relativno visok trošak opreme za peradarsku ili svinjogojsku proizvodnju, bez koje je nemoguće postići dovoljno dobru konverziju kako bi cijela proizvodnja bila isplativa. Slična je situacija i s proizvođačima jaja koji svoje proizvode moraju pakirati u posebnu ambalažu, prema zahtjevima navedena četiri maloprodajna lanca koji “drže” čak 85 posto tržišta mesa i jaja u Njemačkoj.

– U ovoj proizvodnji mogu opstati samo farmeri koji prate posljednje tehnološke trendove, koji u objektima imaju savršenu klimatizaciju, osvjetljenje, sustave hranidbe i pojidbe životinja. Farmeri koji imaju i vlastitu proizvodnju stočne hrane. A sve to košta i nerijetko se ulaganja jako teško isplate – kaže inženjer poljoprivrede Josip Tekić.

Situacija je još teža, prema svemu sudeći, u Njemačkoj koja ima jeftinije meso nego sve susjedne države, uključujući i Poljsku i Dansku koje su inače veliki proizvođači mesa s razgranatom svinjogojskom, govedarskom i peradarskom industrijom. U odnosu na susjedne Belgiju, Nizozemsku i Francusku. Nijemci imaju dvostruko jeftinije meso u maloprodaji.

Upravo zbog toga sve više raste nezadovoljstvo među njemačkim farmerima koji protiv dampinga koji, kako tvrde, provode veliki trgovački lanci, planiraju pokrenuti i šire akcije.

Zeleni pak tvrde da smanjenje cijena ide nauštrb dobrobiti životinja koje se uzgajaju na farmama.

– Sve su lošiji uvjeti, sve je veća napučenost farmi samo kako bi se po kvadratnom metru objekta proizvelo više mesa i smanjila cijena proizvodnje. To predstavlja mučenje životinja – kažu njemački zeleni.

“Vlada izgubila kompas”

S druge pak strane predstavnici velikih trgovačkih lanaca i prerađivača mesa u Njemačkoj, koji su farmerima i glavni kupci, drže da su Angela Merkel i njena vlada ovdje napravile pogrešan korak.

– Predstavnici federalne vlade polako prelaze crvenu liniju sa zahtjevima za minimalnu cijenu proizvoda u maloprodaji. Neki su političari očito izgubili kompas jer regulatorne uredbe fokusiraju se na benefite i socijalno gospodarstvo. Cilj je stvoriti prosperitet svima, a ne poskupljivati proizvode – kaže Stefan Gent, predsjednik Njemačkog udruženja trgovaca koji tvrdi da su cijene prehrambenih artikala oko dvaposto više od prosjeka Europske unije. No pri tome ne spominje da su cijene mesa znatno niže od prosjeka. U svakom slučaju, koliko će “mesni summit” donijeti rezultata, još uvijek nije jasno, no do promjene će svakako doći.