Meloni pozvala flotilu za Gazu da se zaustavi: Konfrontacija s Izraelom mogla bi poremetiti 'krhku ravnotežu' koja može dovesti do mira

Talijanska premijerka Giorgia Meloni je u utorak pozvala međunarodnu flotilu koja nastoji dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu da odmah prekine misiju. Ustrajati na konfrontaciji s Izraelom moglo bi poremetiti trenutnu "krhku ravnotežu" koja bi mogla dovesti do mira na temelju plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekla je Meloni.

"Mnogi bi bili sretni da se omete" taj plan, kazala je Meloni u priopćenju. "Bojim se da bi pokušaj flotile da probije izraelsku pomorsku blokadu mogao poslužiti kao izgovor za to. I zbog toga vjerujem da bi se flotila sada trebala zaustaviti", dodala je.

Flotila je objavila da ju je Italija u utorak obavijestila da će je fregata koja je prati uskoro kontaktirati radijem i njezinim članovima ponuditi da napuste brod i vrate se na obalu prije nego što dođu do "kritične zone".

Global Sumud Flotilla je navela da će više od 40 civilnih plovila na kojima su parlamentarci, odvjetnici i aktivisti, uključujući švedsku klimatsku aktivistkinju Gretu Thunberg, nastaviti ploviti u pokušaju da probiju izraelsku blokadu palestinske enklave.

Talijansko ministarstvo obrane je ranije u utorak objavilo da će njegova mornarica prestati pratiti međunarodnu flotilu kada od obala Gaze bude udaljena 278 kilometara, odnosno 150 nautičkih milja.