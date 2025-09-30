Trumpov plan od 20 točaka: Prekid sukoba, povratak talaca i ekonomski razvoj Gaze

Iraelski premijer Benjamin Netanyahu prihvatio je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi. Plan ima 20 točaka.

1. Gaza će biti deradikalizirana zona bez terora koja ne predstavlja prijetnju svojim susjedima.

2. Gaza će biti obnovljena u korist naroda Gaze, koji je pretrpio više nego dovoljno.

3. Ako se obje strane slože s ovim prijedlogom, rat će odmah završiti. Izraelske snage će se povući na dogovorenu liniju kako bi se pripremile za oslobađanje talaca. Tijekom tog vremena, sve vojne operacije, uključujući zračno i topničko bombardiranje, bit će obustavljene, a borbene linije ostat će zamrznute dok se ne ispune uvjeti za potpuno postupno povlačenje.

4. U roku od 72 sata od javnog prihvaćanja ovog sporazuma od strane Izraela, svi taoci, živi i mrtvi, bit će vraćeni.

5. Nakon što svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 doživotnih zatvorenika, plus 1700 stanovnika Gaze koji su bili pritvoreni nakon 7. listopada 2023., uključujući sve žene i djecu pritvorenu u tom kontekstu. Za svakog izraelskog taoca čiji se posmrtni ostaci oslobode, Izrael će osloboditi posmrtne ostatke 15 preminulih stanovnika Gaze.

6. Nakon što se vrate svi taoci, članovi Hamasa koji se obvežu na miran suživot i dekomisioniranje oružja bit će amnestirani. Članovima Hamasa koji žele napustiti Gazu bit će osiguran siguran prolaz u zemlje primateljice.

7. Nakon prihvaćanja ovog sporazuma, puna pomoć bit će odmah poslana u Pojas Gaze. Minimalno, količine pomoći bit će u skladu s onim što je uključeno u sporazum od 19. siječnja 2025. o humanitarnoj pomoći, uključujući obnovu infrastrukture (voda, struja, kanalizacija), obnovu bolnica i pekara te ulazak potrebne opreme za uklanjanje ruševina i otvaranje cesta.

8. Distribucija pomoći u Pojas Gaze odvijat će se bez uplitanja dviju strana putem Ujedinjenih naroda i njihovih agencija te Crvenog polumjeseca, uz ostale međunarodne institucije koje nisu ni na koji način povezane ni s jednom stranom. Otvaranje prijelaza Rafah u oba smjera bit će podložno istom mehanizmu koji je proveden prema sporazumu od 19. siječnja 2025.

9. Gazom će upravljati privremena prijelazna uprava tehnokratskog, apolitičkog palestinskog odbora, odgovornog za svakodnevno vođenje javnih službi i općina za ljude u Gazi. Ovaj odbor sastojat će se od kvalificiranih Palestinaca i međunarodnih stručnjaka, uz nadzor novog međunarodnog prijelaznog tijela, "Odbora za mir", kojem će predsjedavati predsjednik Donald J. Trump, a ostali članovi i šefovi država bit će naknadno objavljeni, uključujući bivšeg premijera Tonyja Blaira. Ovo tijelo postavit će okvir i upravljati financiranjem za obnovu Gaze sve dok Palestinska uprava ne dovrši svoj program reformi, kako je navedeno u raznim prijedlozima, uključujući mirovni plan predsjednika Trumpa iz 2020. i saudijsko-francuski prijedlog, te ne bude u mogućnosti sigurno i učinkovito vratiti kontrolu nad Gazom. Ovo tijelo će se pozivati ​​na najbolje međunarodne standarde kako bi stvorilo moderno i učinkovito upravljanje koje služi narodu Gaze i pogoduje privlačenju ulaganja.

10. Trumpov plan gospodarskog razvoja za obnovu i osnaživanje Gaze bit će izrađen sazivanjem panela stručnjaka koji su pomogli u nastanku nekih od uspješnih modernih čudesnih gradova na Bliskom istoku. Mnogi promišljeni prijedlozi ulaganja i uzbudljive ideje za razvoj izradile su dobronamjerne međunarodne skupine, a razmatrat će se kako bi se sintetizirali okviri sigurnosti i upravljanja kako bi se privukla i olakšala ta ulaganja koja će stvoriti radna mjesta, prilike i nadu za buduću Gazu.

11. Uspostavit će se posebna ekonomska zona s povlaštenim tarifama i stopama pristupa o kojima će se pregovarati sa zemljama sudionicama.

12. Nitko neće biti prisiljen napustiti Gazu, a oni koji žele otići moći će to slobodno učiniti i slobodno se vratiti. Poticat ćemo ljude da ostanu i ponuditi im priliku da izgrade bolju Gazu.

13. Hamas i druge frakcije slažu se da neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom, izravno, neizravno ili u bilo kojem obliku. Sva vojna, teroristička i ofenzivna infrastruktura, uključujući tunele i pogone za proizvodnju oružja, bit će uništena i neće se obnavljati. Provest će se proces demilitarizacije Gaze pod nadzorom neovisnih promatrača, koji će uključivati ​​trajno stavljanje oružja izvan upotrebe kroz dogovoreni proces razgradnje, a uz podršku međunarodno financiranog programa otkupa i reintegracije, a sve će provjeriti neovisni promatrači. Nova Gaza bit će u potpunosti posvećena izgradnji prosperitetnog gospodarstva i mirnom suživotu sa svojim susjedima.

14. Regionalni partneri pružit će jamstvo kako bi se osiguralo da Hamas i frakcije ispunjavaju svoje obveze i da Nova Gaza ne predstavlja prijetnju svojim susjedima ili svom narodu.

15. Sjedinjene Države surađivat će s arapskim i međunarodnim partnerima na razvoju privremenih Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) koje će se odmah rasporediti u Gazi. ISF će obučavati i pružati podršku provjerenim palestinskim policijskim snagama u Gazi te će se konzultirati s Jordanom i Egiptom koji imaju veliko iskustvo u ovom području. Ove snage bit će dugoročno rješenje za unutarnju sigurnost. ISF će surađivati ​​s

Izraelom i Egiptom kako bi pomogao u osiguranju pograničnih područja, zajedno s novoobučenim palestinskim policijskim snagama. Ključno je spriječiti ulazak streljiva u Gazu i olakšati brz i siguran protok robe za obnovu i revitalizaciju Gaze. Strane će se dogovoriti o mehanizmu za dekonflikt.

16. Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu. Kako ISF uspostavlja kontrolu i stabilnost, Izraelske obrambene snage (IDF) će se povući na temelju standarda, prekretnica i vremenskih okvira povezanih s demilitarizacijom koji će biti dogovoreni između IDF-a, ISF-a, jamitelja i Sjedinjenih Država, s ciljem sigurne Gaze koja više ne predstavlja prijetnju Izraelu, Egiptu ili njegovim građanima. Praktično, IDF će postupno predavati teritorij Gaze koji okupira ISF-u prema sporazumu koji će sklopiti s prijelaznom vlašću dok se potpuno ne povuku iz Gaze, osim prisutnosti sigurnosnog perimetra koja će ostati dok Gaza ne bude pravilno osigurana od bilo kakve ponovne terorističke prijetnje.

17. U slučaju da Hamas odgodi ili odbije ovaj prijedlog, gore navedeno, uključujući i operaciju povećane pomoći, nastavit će se u područjima bez terora koja su predana od IDF-a ISF-u.

18. Uspostavit će se proces međuvjerskog dijaloga temeljen na vrijednostima tolerancije i mirnog suživota, kako bi se pokušali promijeniti način razmišljanja i narativi Palestinaca i Izraelaca naglašavanjem koristi koje se mogu izvući iz mira.

19. Dok obnova Gaze napreduje i kada se program reformi PA vjerno provodi, konačno bi se mogli stvoriti uvjeti za vjerodostojan put prema palestinskom samoodređenju i državnosti, što prepoznajemo kao težnju palestinskog naroda.

20. Sjedinjene Države uspostavit će dijalog između Izraela i Palestinaca kako bi se dogovorili o političkom horizontu za miran i prosperitetan suživot.