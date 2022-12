Medvedev iznio svoja predviđanja za 2023.: Stvorit će se Četvrti Reich, izbit će ratovi, a Elon Musk bit će novi vođa...

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev iznio je neka predviđanja za 2023. Medvedev, koji je trenutačno zamjenik predsjedavajućeg Ruskog vijeća sigurnosti objavio je u ponedjeljak svoj popis od 10 predviđanja na društvenim mrežama Telegramu i Twitteru. "Cijena nafte porast će na 150 dolara po barelu, EU će se raspasti nakon povratka Ujedinjenog Kraljevstva. Euro će izaći iz upotrebe kao bivša valuta EU-a”, napisao je Medvedev.

"Poljska i Mađarska će okupirati zapadne regije bivše Ukrajine. Stvorit će se Četvrti Reich koji će obuhvaćati teritorij Njemačke i njezinih satelita, tj. Poljske, baltičkih država, Češke, Slovačke, Kijevske republike i drugih otpadnika", napisao je Medvedev.

