Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POJAVLJUJU SE ZNATNE NERAVNOTEŽE

Upozorenje MMF-a Hrvatskoj: Zaustavite bujanje javnog sektora i sredite zdravstvo

Autor
Ljubica Gatarić
04.11.2025.
u 21:02

Preporuke MMF-a: ukinuti izuzeća od plaćanja PDV-a, nekretnine oporezivati prema vrijednosti, produljiti radni vijek, zaustaviti bujanje javnog sektora...

Trebalo bi ukinuti olakšice i izuzeća od plaćanja PDV-a, nekretnine oporezivati prema vrijednosti, uvesti dulji radni vijek, ali istovremeno raditi na povećanju mirovina, zaustaviti bujanje javnog sektora, srediti stanje u zdravstvu, dio su reformskog paketa mjera koje je Hrvatskoj predložio Međunarodni monetarni fond. Hrvatsko gospodarstvo i dalje bilježi brz rast, jedan od najvećih u eurozoni, uz napredak u životnom standardu djelomično zahvaljujući i sredstvima iz Fonda za oporavak. Međutim, pojavljuju se znatne neravnoteže koje je potrebno obuzdati. To je glavna poruka najnovijeg izvješća misije Međunarodnog monetarnog fonda za Hrvatsku.

Ključne riječi
potrošnja ministarstvo gospodarstva hrvatsko gospodarstvo Međunarodni monetarni fond

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Karl_Habsburg
Karl_Habsburg
21:06 04.11.2025.

"zaustaviti bujanje javnog sektora" hajde kaj bu s uhljebima?

RU
Rugboj
21:07 04.11.2025.

Očito je da je u Hrvatskoj birokracija glomazni otpad

KA
kanđija
21:17 04.11.2025.

Ma koga briga za MMF...bitan je drugi koncert u Zagrebu...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja