Upozorenje MMF-a Hrvatskoj: Zaustavite bujanje javnog sektora i sredite zdravstvo

Trebalo bi ukinuti olakšice i izuzeća od plaćanja PDV-a, nekretnine oporezivati prema vrijednosti, uvesti dulji radni vijek, ali istovremeno raditi na povećanju mirovina, zaustaviti bujanje javnog sektora, srediti stanje u zdravstvu, dio su reformskog paketa mjera koje je Hrvatskoj predložio Međunarodni monetarni fond. Hrvatsko gospodarstvo i dalje bilježi brz rast, jedan od najvećih u eurozoni, uz napredak u životnom standardu djelomično zahvaljujući i sredstvima iz Fonda za oporavak. Međutim, pojavljuju se znatne neravnoteže koje je potrebno obuzdati. To je glavna poruka najnovijeg izvješća misije Međunarodnog monetarnog fonda za Hrvatsku.