Upozorenje MMF-a Hrvatskoj: Zaustavite bujanje javnog sektora i sredite zdravstvo

Trebalo bi ukinuti olakšice i izuzeća od plaćanja PDV-a, nekretnine oporezivati prema vrijednosti, uvesti dulji radni vijek, ali istovremeno raditi na povećanju mirovina, zaustaviti bujanje javnog sektora, srediti stanje u zdravstvu, dio su reformskog paketa mjera koje je Hrvatskoj predložio Međunarodni monetarni fond. Hrvatsko gospodarstvo i dalje bilježi brz rast, jedan od najvećih u eurozoni, uz napredak u životnom standardu djelomično zahvaljujući i sredstvima iz Fonda za oporavak. Međutim, pojavljuju se znatne neravnoteže koje je potrebno obuzdati. To je glavna poruka najnovijeg izvješća misije Međunarodnog monetarnog fonda za Hrvatsku.
ISKREN TRENUTAK, ILI...
FOTO Pogledajte što je objavila Bijela kuća: Kamere uhvatila neobičan trenutak za pregovaračkim stolom
HRVATSKI VELIKAN
"zaustaviti bujanje javnog sektora" hajde kaj bu s uhljebima?