Medalja Pravednik među narodima dodijeljena Antonu i Katarini Šragalj

Pokojnima Antunu i Katarini Šragalj iz Vrbovskog, koji su u Drugome svjetskom ratu spasili židovsku djevojčicu Leu Gostl, dodijeljena je u petak medalja Pravednika među narodima koju država Izrael dodjeljuje kao najviše priznanje nežidovima koji su za vrijeme 2. svjetskog rata spašavali Židove riskirajući pritom svoje živote.

U ime Yad Vashema, uprave za sjećanje na mučenike i junake, potomcima Antona i Katarine Šragalj medalju je predala veleposlanica Izraela u Hrvatskoj Zina Kkalay Kleitmen. Do sada je u Hrvatskoj proglašeno 117 Pravednika među narodima.

Pokojni Antun i Katarina Šragalj skrivali su Leu Gostl, tada sedmogodišnju djevojčicu, više od 20 puta u razdoblju od rujna 1943. godine do kraja rata u svibnju 1945. godine. Time su pokazali izuzetni hrabrost i požrtvovnost jer je kazna za skrivanje Židova značila smrt za cijelu obitelj, istaknuto je.

Majka i dvije kćeri obitelji Gostl, koja je živjela u Vrbovskom, do tada su već prošle koncentracijski logor na Rabu iz kojeg su oslobođene nakon talijanske kapitulacije, dok se otac odmah na početku rata pridružio partizanima.

Od kraja 1943. u Gorskom kotaru stalno su se izmjenjivale vojske pa se obitelj Gostl uvijek povlačila zajedno s partizanskom kolonom. Te hladne zime 1943. godine Lea je prerasla odjeću i obuću pa je po snijegu hodala u papučama. Vidjevši to, Katarina Šragalj je ponudila Leinoj majci da je primi u kuću, te je tako postala sestra blizanka Štefici, jednom od njezino šestero djece.

Zahvaljujući Antonu i Katarini Šragalj, Lea Gostl, kasnije Ukrainčik, preživjela je Drugi svjetski rat zajedno sa svojom užom obitelji dok su mnogobrojni članovi šire obitelj stradali u ustaškim i nacističkim logorima. Lea Ukrainčik, koja je poznata kao ravnateljica zagrebačkog Umjetničkog paviljona, umrla je 2000. godine a prijateljstvo dviju obitelji započeto u teškim godina rata nastavilo se do danas.

Tako je i postupak za dodjelu Medalje Pravednika među narodima u Yad Vashemu pokrenula Tamara Ukrainčik, Leina kćer.

"Dugo vremena nije o tome voljela pričati i dugo nisam znala zašto tako često idemo u Vrbovsko, no tokom godina, moj brat i ja polako smo saznavali o čemu se radi i kako je došlo do tog prijateljstva", kazala je Tamara Ukrainčik. koje je proceduru za dodjelom medalje pokrenula prije dvije godine.

Predajući medalju Pravednika među narodima članovima obitelji izraelska veleposlanica Zina Kalay Kleitmen rekla je kako je diljem Europe bilo ljudi koji su bili dovoljno hrabri da riskiraju svoj život i život svoje djece kako bi pomogli Židovima u tim teškim vremenima. To pokazuje dodjela medalja Yada Vashema i toliko godina nakon Drugog svjetskog rata a sve s ciljem da se sve ono što se dogodilo nikada ne zaboravi.

U ime obitelji na medalji je zahvalio Josip Ferenčak, suprug najmlađe kćeri iz obitelji Šragalj, Zdenke te rekao kako su zbog toga iznimno ponosni.

Kazao je kako su roditelji Šragalj bili samozatajni i plemeniti ljudi koji su pomagali svima, pa su tako prigrlili i 7-godišnju Leu kao svoje dijete. "U to olovno i teško vrijeme to je bila velika hrabrost i odvažnost i kada smo se god sastajali kao obitelj, uvijek smo to spominjali i to se nikada ne može zaboraviti", rekao je Ferenčak.

Pogledajte video: Obitelj Šragalj primila odlikovanje od Izraela "Pravednik među narodima"