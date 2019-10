Crni dan na hrvatskim cestama: u tri nesreće poginulo četvero ljudi

Danas je u prometnim nesrećama na hrvatskim cestama poginulo najmanje četvero ljudi.

Dvije su osobe poginule, a tri su ozlijeđene u prometnoj nesreći danas oko 12.30 sati na cesti između Vratišinca i Peklenice u Međimurskoj županiji.

Sudarila su se dva osobna automobila čakovečkih registarskih oznaka. Navodno je došlo do izravnog sudara, no u PU međimurskoj to još ne mogu potvrditi. U tijeku je očevid.

Na mjestu nesreće dojurili su i vatrogasci koji su pomogli u izvlačenju tijela unesrećenih. Još se utvrđuje identitet druge poginule osobe, pa PU međimurska nije slala obavijest novinarima, kako bi prije obavijestila obitelji stradalih.

Policija poziva na oprez u prometu jer su ceste skliske zbog kiše.

Sudarili su se BMW karavan i Opel Astra. Prema pisanju Međimurskih novina, poginuli su žena i muškarac u BMW-u.

Mještani Vratišinca kažu da se na toj cesti često vozi brzinom većom od dopuštene.

U prometnoj nesreći oko u 13 sati na cesti Lozovac -Skradin poginula je jedna osoba. Prema prvim informacijama u izlijetanju vozila s cesta poginuo je muškarac. Promet se odvija jednim kolničkim trakom - izvjestili su iz šibenske policije.

Jedna je osoba preminula oko 13 sati i u Dugopolju, na cesti D1 prema Splitu, gdje je osobno vozilo sletjelo s kolnika i udarilo u zaštitnu ogradu. Cesta je prohodna.