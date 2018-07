May popustila pod pritiskom zagovornika Brexita

Britanska premijerka Theresa May popustila je u ponedjeljak pod pritiskom podržavatelja Brexita u njenoj Konzervativnoj stranci prihvativši njihove promjene prijedloga carinskog zakona koje učvršćuju britansko odvajanje od Europske unije.

May, koja je ranjiva u parlamentu nakon što je izgubila većinu na izborima prošle godine, našla se pod paljbom oba krila njene stranke zbog plana izlaska iz EU-a koji je jedna bivša ministrica proglasila najgorim mogućim. Euroskeptični zastupnici napali su prijedlog carinskog zakona njene vlade tražeći odlučniji brexit no umjesto da se s njima suočila i pojačala napetosti, njen je glasnogovornik objavio da vlada prihvaća sva četiri njihova amandmana.

Po glasnogovorniku promjene vladine politike samo pretvaraju u zakon, no to je neka vrsta pobjede za zastupnike koji kažu da ih je May izdala u vezi s Brexitom, najvećem zaokretu britanske vanjske i trgovinske politike posljednjih desetljeća.

"Prihvatit ćemo ta četiri amandmana", rekao je glasnogvornk dodavši da vlada vjeruju da su oni u skladu s "bijelom knjigom", odnosno politikama oko kojih su se ministri dogovorili ovoga mjeseca.

"Prihvatili smo te amandmane jer vjerujemo da su u skladu s pristupom koji smo utvrdili i dogovorili u Chequersu", rekao je.

May se morala snažno boriti s ministrima u ljetnoj premijerskoj rezidenciji u Chequersu za njenu viziju budućih odnosa Ujedinjene Kraljevine s EU-om, no potkopale su je prošlotjedne ostavke ministra za brexit Davida Davisa i ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona. Plan, koji je samo početno stajalište za drugu fazu pregovora s EU-om, napali su euroskeptični parlamentarci koji kažu da prijedlog održavanja tijesnih carinskih veza s EU-om izdaje njena obećanja jasnog presijecanja s Unijom.

U ponedjeljak je drugo krilo njenih konzervativaca, zastupnici koji nakon brexita žele zadržati najbliže moguće veze s EU-om, progovorilo kroz glas bivše ministrice obrazovanja Justine Greening koja je pozvala na održavanje još jednog referenduma. Greening je rekla da bi jedino takvo izjašnjavanje moglo razbiti pat poziciju u parlamentu glede budućih odnosa s EU-om, a premijerkin plan ocijenila "najgorim od oba svijeta" te rekla da ga ne može podržati. Premijerkin glasnogovornik je odbacio bilo kakvu mogućnost održavanja drugog referenduma.