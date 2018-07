May upozorila pobunjene u stranci: Podržite me ili riskirajte da ne bude Brexita

Britanska premijerka Theresa May u nedjelju je upozorila svoju razjedinjenu stranku da bi moglo i "ne biti Brexita" ako sabotiraju njezin plan o dogovaranju bliskih odnosa s Europskom unijom nakon što Ujedinjeno Kraljevstvo napusti taj savez.

"Ovog vikenda moja poruka državi je jednostavna: trebamo se koncentrirati na koristi", napisala je May na Facebooku.

"Ako ne, riskiramo da uopće ne bude Brexita".

Vezivanje sudbine Brexita s njezinim političkim preživljavanjem na tako eksplicitan način pokazuje koliko je nestabilna pozicija May nakon što je zavladala kriza u njezinoj vladi i nakon što je američki predsjednik Donald Trump javno kritizirao njezinu strategiju izlaska iz EU. May je u nedjelju rekla da joj je Trump ranije savjetovao da tuži EU kao dio strategija Brexita.

Političke elite i poslovni čelnici i dalje su duboko podijeljeni oko toga treba li se Brexit uopće dogoditi, samo devet mjeseci prije no što bi Britanci trebali napustiti EU 29. ožujka 2019. godine. May još nije postigla dogovor s EU-om oko izlaska, pa britanska vlada sve više planira takozvani Brexit "bez dogovora" koji bi mogao pogoditi financijska tržišta i uznemiriti trgovinu u Europi i svijetu.

May je više puta ponovila da će se Brexit provesti i odbacila je mogućnost ponovljenog referenduma iz 2016., što predlažu francuski predsjednik Emmanuel Macron i milijarder George Soros. May je 6. srpnja, u pokušaju da stvori ravnotežu između onih koji žele blagi Brexit i onih koji smatraju da zadržavanje bliskih odnosa s Unijom potkopava samu bit napuštanja tog saveza, zatražila podršku svojih ministara.

Nakon sati razgovora činilo se da je pridobila svoj kabinet, no poslije samo dva dana ostavku je podnio David Davis, ministar za Brexit, a idući dan to je učinio i ministar vanjskih poslova Boris Johnson. May je u nedjelju pozvala državu da podrži njezin plan o "neometanom kretanju roba", istaknuvši kako je to jedina opcija kojom se može izbjeći potkopavanje mira u Sjevernoj Irskoj i zadržavanja jedinstva Ujedinjenog Kraljevstva.

Johnsonov trenutak

Davis je u tekstu za Sunday Times rekao da je "nevjerojatno neiskrena tvrdnja" da ne postoji razrađena alternativa planu premijerke. Poručio je i kako njezina strategija dopušta da europske regulacije štete britanskim proizvođačima i da EU može potkopavati britansku konkurentnost.

Pozicija May dodatno je pogođena Trumpovim izjavama u petak za novine Sun. Američki predsjednik smatra da bi njezin prijedlog najvjerojatnije uništio bilo kakvu mogućnost dogovora sa Sjedinjenim Državama nakon Brexita. Iako je kasnije ublažio svoj komentar obećavši dobar trgovinski sporazum između dviju država, Trump ne skriva svoju naklonost prema 54-godišnjem Johnsonu za kojeg je rekao da će jednog dana biti odličan britanski premijer.

Bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon za britanski Daily Telegraph rekao je kako je sada vrijeme da Jonhson izazove May i preuzme njezinu funkciju. U to vrijeme Johnson, za mnoge glavni predstavnik pobornika Brexita, ostaje u medijskoj tišini otkad je 9. srpnja u svojem pismu ostavke ustvrdio da je "san o Brexitu" ugušen nepotrebnom sumnjom u sebe.