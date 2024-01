Maskirani u klaunove pretukli dvije žene kod Našica: 'Udarali su me po trbuhu, vidjeli su da sam trudna'

Prava drama odvijala se u srijedu ujutro u obiteljskoj kući Amidžić u selu Bokšić nedaleko od Našica. Naime, tada su u kuću Željke Amidžić (64) upala tri maskirana muškarca koji su je potom fizički napali te uz prijetnju nožem zatražili od nje novac i zlato. Nakon napada je zadržana na liječenju u bolnici jer je zadobila teže ozljede. U to je vrijeme s njom u kući bila i Emina Amidžić (34), njena sedam mjeseci trudna snaha, te dvoje malodobne djece.

- Bilo je rano jutro u srijedu kada smo obje ustale. Popile smo kavu, ona je nahranila kokoši i otišla u pekaru po kruh, a ja sam ostala čistiti po kući. Bilo je oko 8 ujutro kada je ona začula udarac u kapiju. Pitala me je jesam li i ja čula udarac, no ja sam mislila da to naši psi u dvorištu prave buku. Izašla sam van da u bacim smeće i kada sam htjela zatvoriti ulazna vrata, netko je podmetnuo nogu na vrata i trojica muškaraca su upala u kuću. Uplašila sam se. Imali su maske klaunova na licima, kape, jakne. Potrčala sam prema svekrvi, zagrlile smo se i stajale tako - govori još uvijek šokirana Emina, koja je, srećom, prošla bez težih ozljeda.

Kaže da su maskirani napadači potom izvadili mobitel i pustili im snimak na kojemu netko govori što traže od njih. - Čula sam da netko govori "Imate pozdrav od Dejana Filipovića, treba nam novac i zlato". A Dejan Filipović živi nekoliko kuća dalje od nas i trenutno je u zatvoru jer je prije dvije godine također napao svekrvu. A oni su kumovi. Zato i je u zatvoru - dodaje.

Obje u strahu, rekle su napadačima da nemaju ni novca ni zlata i oni su ih počeli udarati po glavi. Imali su i nož kojime su prijetili. - Posebno su tukli svekrvu po glavi. Ja sam je pokušavala zaštititi pa su i mene udarili par puta, čak i u rebra i trbuh, a vidjeli su da imam trbuh jer sam sedam mjeseci trudna. Djeca su u tom trenutku spavala u drugoj sobi, ali su se od galame probudili. Prvo se probudila mala pa došla na vrata sobe, uzela sam ju u naručje, a onda se probudio i sin pa su ga uzeli i bacili meni u krilo - kazuje dalje Emina, dodajući kako je sve to trajalo sat vremena ili više jer su dvojica otišli pretražiti cijelu kuću u potrazi za plijenom, dok je jedan stalno bio s njih dvije.

Policija je, inače, priopćila kako su trojicu napadača uhitili još istog dana te da se radi o 25-togodišnjaku sa šireg područja Našica, 22-godišnjak iz Donjeg Miholjca te 39-godišnjaku koji je strani državljanin. Sumnjiči ih se za kaznena djela razbojništva te nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

