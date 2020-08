Markotić: Idućih dana moguće je povećanje zaraženih. Na jesen neće biti lockdowna

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić apelirala je na građane, a pogotovo na mlade da poštuju mjere. Poručila je mladima da budu odgovorni jer unatoč blagoj kliničkoj slici mogu nekoga od starijih zaraziti i izazvati teške oblike pa i smrtni ishod.

"Moguće je da će još nekoliko dana biti povećanja brojki, obično ljudi odreagiraju i sjete se mjera, pa završimo na manjim brojkama. Ja se nadam da će tako završiti", kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić za RTL Danas.

"Ono što nije dobro je da veći broj bude zaražen, no dobro je da je klinička slika bolja, no ne treba se oslanjati na to. Apeliram na mlade da budu odgovorni, mogu nekoga od starijih zaraziti i izazvati teške oblike pa i smrtni ishod", rekla je.

"Prema zvaničnim brojkama nema značajnijih bolesnih među turistima. Ti ljudi se zadržavaju sedam dana do dva tjedna. Za dio je dokazano da su došli inficirani, a drugi dio je zaražen tu. Mlađi ljudi su slobodniji i brže se opuste, bilo da su naši ili stranci. Porast broja je kod svih i u drugim zemljama", rekla je.

"Niti jedna država ne bi izdržala lockdown. Pokušat ćemo se na jesen voditi onime što smo naučili, očekivati da će se ljudi odgovornije ponašati kada budu u zatvorenom prostoru. Hrvatska, moramo priznati je još uvijek jako dobra. Lockdowna neće biti, jedino ako dođe do nekih žarišta", dodala je.