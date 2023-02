Markić mora platiti 2654 eura Pupovcu i SDSS-u jer ih je nazvala teroristima

Predsjednica udruge "U ime obitelji" Željka Markić dužna je prema nepravomoćno javno objavljenoj presudi zagrebačkog Općinskog građanskog suda isplatiti 2654 eura naknade štete Miloradu Pupovcu i njegovoj stranci SDSS-u. Oni su je tužili nakon što je u emisiji Bujica 19. listopada 2020. na pitanje voditelja "Mislite li da je gnijezdo domaćeg terorizma u SDSS-u?" odgovorila "Dakle, de facto gospodin Plenković je u koaliciji s ljudima koji odgovaraju opisu onoga što je on nazvao domaćim terorizmom", piše Slobodna Dalmacija.

Ako presuda postane pravomoćna, Markić će morati platiti i 1155,73 eura sudskih troškova. Iz SDSS-a su istaknuli da ih je Markić prikazala kao teroriste te "difamirala, osramotila i moralno diskreditirala" i prikazala kao državne neprijatelje. Markić je izjavila da joj nije jasno zašto ju Pupovac tuži te da uopće nije bio tema razgovora u emisiji.

”Iskaz tužene kako se navedena izjava odnosi isključivo na gospodina Stanimirovića nije točna jer je tužena, na odgovor da li smatra da je SDSS gnijezdo domaćeg terorizma, iskazala da je defacto gospodin Plenković u koaliciji s ljudima koji odgovaraju opisom onoga što je on nazvao domaćim terorizmom. Stoga je jasno kako se njena izjava odnosi na stranku i njenog predsjednika. To nije vrijednosni sud jer izjava da je netko domaći terorist ne može biti vrijednosni sud budući je to činjenična tvrdnja, kvalifikacija za kazneno djelo terorizma. Tu je tvrdnju moguće jedino dokazati pravomoćnom presudom, a kako ne postoji takva presuda niti za stranku niti za tužitelja kao predsjednika stranke i saborskog zastupnika, takva tvrdnja nije istinita”, objasnio je svoju odluku sudac Saša Bušić.

