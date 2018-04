Marin Stošić završio križni put, Saša Pavlić u Zagreb stiže do jutra

Marin Stošić završio je svoj križni put od Rijeke do Zagreba te je večeras stigao na odredište zajedno s dvojicom pomagača noseći križ težak 20 kilograma.

S njim je na putu bio i Saša Pavlić koji je zbog ozljede noge zaostao, no i on će do jutra stići u Zagreb. Pavlić je u ponedjeljak krenuo na put iz Rijeke nakon što je novinarima pročitao kako Vlada nema novaca za nabavu lijekova za bolesnu djecu, ali ima za vojne zrakoplove.

Njemu i Marinu Stošiću plan je u 11 sati sastati se na Markovom trgu i Vladi uručiti križ.

– Zadovoljni smo jer smo našu misiju gotovo priveli kraju. Ujutro se trebamo svi sastati u 11 sati na Markovom trgu i Vladi uručiti križ. Toplo se nadamo da ćemo ipak biti primljeni na razgovor da im uistinu kažemo što mislimo – rekao je Marin Stošić za 24 sata.

S pomagačima je stigao u Zagreb oko 20 sati, a prenoćište su pronašli kod Savskog mosta.

Cijelu priču započeo je Saša Pavlić, no zbog ozljede noge sporije se kreće.

– Dosta kasni za nama. Trenutno je negdje kod Klinča sela. U groznom je fizičkom stanju ali ima luđačku volju da ovo izdrži i da pješke dođe do Markova trga – rekao je.