Obrambeni gigant u usponu

CSG je povećao prihod za više od 70 posto na 6,7 milijardi eura, ispunivši i premašivši ciljeve IPO-a

26.03.2026.
u 21:30

Industrijsko i obrambeno poduzeće Czechoslovak Group (CSG), u vlasništvu poduzetnika i većinskog dioničara Michala Strnada, povećalo je svoje prihode za 71,7 posto na 6,7 milijardi eura u 2025. godini, čime je ispunilo, odnosno premašilo prognoze predstavljene investitorima prije izlaska na burzu. Tvrtka je također ostvarila ciljeve profitabilnosti i zaduženosti postavljene u vrijeme IPO-a.

Prilagođena operativna EBIT porasla je za 60,7 posto u odnosu na prethodnu godinu na 1,6 milijardi eura. Neto dobit od tekućih operacija iznosila je 872 milijuna eura. Operativna marža dosegla je 24,1 posto, u skladu s razinom naznačenom na IPO-u. Omjer neto duga i prilagođene operativne EBITDA iznosio je 1,7x na kraju godine, unutar cilja IPO-a od ispod 1,8x.

Rast Grupe prvenstveno je potaknut snažnom potražnjom za streljivom i kopnenim sustavima usred rastućih obrambenih izdataka u Europi i drugim regijama. Rezultate su također podržale ranije akvizicije, uključujući Kinetic Group sa sjedištem u SAD-u. Knjiga narudžbi dosegla je 15 milijardi eura na kraju godine. Dodatni projekti, vrijedni približno 27 milijardi eura, u fazi su pregovora, što osigurava snažnu vidljivost prihoda u narednim godinama.

„Prošla 2025. godina bila je ključna za Grupu. Ostvarili smo rezultate koji su bili u skladu s očekivanjima postavljenima u vrijeme našeg IPO-a ili su ih čak nadmašili, a istovremeno smo ojačali naše proizvodne kapacitete i kontrolu nad opskrbnim lancem“, izjavio je izvršni direktor Michal Strnad. CSG je u siječnju ove godine uvršten na burzu Euronext Amsterdam, prodavši približno 15 posto svojih dionica. Inicijalna javna ponuda bila je među najvećima u Europi te, prema burzi, najveći IPO obrambene kompanije na svijetu. Time je Grupa postala jedna od najvrjednijih čeških kompanija.

CSG je najveća obrambena kompanija u Češkoj i, prema Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ubraja se među najbrže rastuće obrambene kompanije u Europi. Grupa ima za cilj ojačati svoju poziciju među vodećim obrambenim i industrijskim kompanijama u Europi i na globalnoj razini. Svojim rezultatima CSG se približava najvećim europskim obrambenim kompanijama. Primjerice, njemački Rheinmetall ostvario je operativni EBIT od oko 1,8 milijardi eura u 2025. godini. S 1,6 milijardi eura, CSG se već približava toj razini, unatoč nižim ukupnim prihodima, ali uz veću profitabilnost.

Tvrtka ove godine očekuje daljnji rast. Prihodi se procjenjuju na između 7,4 i 7,6 milijardi eura, uz zadržavanje operativne marže na razini od oko 24–25 posto.

