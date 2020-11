Marić: Moguće je i zatvaranje, novac nije problem

Najavljen peti krug porezne reforme potaknuo je pitanja u javnosti odakle novac za to s obzirom na situaciju, no ministar Zdravko Marić napominje kako je sve to već isplanirano u proračunu. Naime, Vlada je predložila snižavanje stopa poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, kao i snižavanje stope poreza na dobit s 12 na 10 posto za poduzetnike koji godišnje ostvaruju prihode do 7.5 milijuna kuna.

Ministar je utvrdio da ovo nije Superhik reforma, kako je naziva oporba, te dodaje kako je već bilo takvih epiteta od oporbe.

- Od 2016. do danas najviše je plaća rasla onima s najnižim plaćama - kazao je ministar u Dnevniku Nove TV

te dodaje da je jedna porezna reforma, a više je krugova.

Na pitanje zašto se oporezivi dio ne podigne na 5000 kuna, Marić odgovara: - Kad smo dizali s 2600 na 4000, u tom trenutku s 900.000 na 1.9 milijuna smo digli broj onih koji ne plaćaju porez na dohodak.

Povišice

Upitan hoće li zdravstveni radnici dobiti povišicu, kazao je kako nisu došli s konkretnim prijedlogom.

- Mi ćemo to učiniti. Ne bježimo od toga - kazao je.

Na pitanje mogu li 1. 1. očekivati obećane povišice kazao je samo da je to predmet razgovora, kao i božićnice zaposlenima u državnom i javnom sektoru. Ako bude božićnica, iznos će biti 1500 kuna.

Uvođenje lockdowna

Ministar Marić ustvrdio je u slučaju da će biti takva situacija da je moguće uvođenje lockdowna te tvrdi da novac nije problem te dodaje da s financijskim mjerama nisu prestali, već da su sada usmjerene prema sektorima koji su više pogođeni koronom.

Ustvrdio je da bi u slučaju kad bi to bilo potrebno, pronašli 150 milijuna kn za testiranje cijele nacije. Napomenuo je kako ima još prostora za ukidanje određenih parafiskalnih nameta.