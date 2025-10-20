Naši Portali
IMAJU 14 I 15 GODINA

Maloljetnici koji su napali starijeg muškarca u Splitu završili u istražnom zatvoru

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
20.10.2025.
u 17:43

Stariji muškarac je, prema snimci, bespomoćno sjedio na klupi te se nije branio od udaraca rukom i nogom

Maloljetnici koji su fizički napali starijeg muškarca u Splitu završili su u istražnom zatvoru, navodi Dalmatinski portal te dodaje kako je to odlučio sudac za mladež Općinskog suda u Splitu. Napad na muškarca dogodio se prije mjesec dana te je snimljen, a maloljetnici su pronađeni nakon dana nakon pojavljivanja tog video zapisa.

Stariji muškarac je, prema snimci, bespomoćno sjedio na klupi te se nije branio od udaraca rukom i nogom. Maloljetnici su prijavljeni za nasilničko ponašanje. Oni su privedeni sucu za mladež jer imaju 14 i 15 godina
Drama na aerodromu u Dalmaciji: Zrakoplov pun putnika slijetao, a onda je zabljesnula signalna raketa

istražni zatvor Split maloljetnici

