Maloljetnici koji su napali starijeg muškarca u Splitu završili u istražnom zatvoru

Maloljetnici koji su fizički napali starijeg muškarca u Splitu završili su u istražnom zatvoru, navodi Dalmatinski portal te dodaje kako je to odlučio sudac za mladež Općinskog suda u Splitu. Napad na muškarca dogodio se prije mjesec dana te je snimljen, a maloljetnici su pronađeni nakon dana nakon pojavljivanja tog video zapisa.
Stariji muškarac je, prema snimci, bespomoćno sjedio na klupi te se nije branio od udaraca rukom i nogom. Maloljetnici su prijavljeni za nasilničko ponašanje. Oni su privedeni sucu za mladež jer imaju 14 i 15 godina.Drama na aerodromu u Dalmaciji: Zrakoplov pun putnika slijetao, a onda je zabljesnula signalna raketa
