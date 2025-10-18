Policija traži svjedoke tragedije: Auto oborio pješakinju, poginula je

Jutros je na kolniku ulice Domovinskog rata u Splitu, kod kućnog broja 95, ispod nadvožnjaka ulice Zagorski put, došlo do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala pješakinja. Nesreću je izazvalo osobno vozilo koje je oborilo ženu na pješačkom prijelazu.
Splitska policija poziva sve očevice i osobe koje imaju informacije o nesreći da se jave u Postaju prometne policije Split, Put Plokita 81, ili da nazovu na brojeve telefona 021/504-036 i 504-010.
Policija još uvijek provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti tragičnog događaja. PU splitsko-dalmatinska apelira na građane da pomognu u istrazi kako bi se rasvijetlile sve okolnosti nesreće.Mladi Hrvati u europskom vrhu u konzumaciji ove droge, samo je jedna zemlja gora od nas
LUDJELE SU ZA NJIM
FOTO Zoran Milanović bio je tiha patnja žena, a evo što je tada o njemu rekla poznata Hrvatica
NEUGODNO IZNENAĐENJE
Bad Blue Boysi napravili su nešto što je šokiralo Maksimir: Ovo dugo vremena nije viđeno u Zagrebu
FOTO IZVJEŠTAJ IZ CENTRA GRADA
FOTO Horvatinčić na špici grlio našu misicu! Dugo nismo vidjeli ovog pjevača, a Holy je zablistala u crnoj kombinaciji
STVORILA JE POVIJEST
Preživjela je brak iz noćne more i postala ikona: Njezina priča je inspiracija svim ženama
Star 200 godina