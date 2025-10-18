Policija traži svjedoke tragedije: Auto oborio pješakinju, poginula je

Jutros je na kolniku ulice Domovinskog rata u Splitu, kod kućnog broja 95, ispod nadvožnjaka ulice Zagorski put, došlo do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala pješakinja. Nesreću je izazvalo osobno vozilo koje je oborilo ženu na pješačkom prijelazu.

Splitska policija poziva sve očevice i osobe koje imaju informacije o nesreći da se jave u Postaju prometne policije Split, Put Plokita 81, ili da nazovu na brojeve telefona 021/504-036 i 504-010.

Policija još uvijek provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti tragičnog događaja. PU splitsko-dalmatinska apelira na građane da pomognu u istrazi kako bi se rasvijetlile sve okolnosti nesreće.