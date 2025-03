Makedonija zavijena u crno: Poginulo 59 ljudi, istražuje se korupcija, uhićeni i zaposlenici ministarstva

Vlasti u Sjevernoj Makedoniji istražuju moguću "korupciju" u vezi s požarom u kojemu je noćnom klubu poginulo najmanje 59 mladih ljudi, rekao je u nedjelju ministar unutarnjih poslova Panče Toškovski. "Ova tvrtka nema legalnu dozvolu za rad. Licenca koju posjeduju, kao i mnoge druge stvari koje su se kroz prošlost događale u Makedoniji, povezana je s korupcijom", rekao je Toškovski na brifingu za novinare u Kočanima, gradiću u kojemu se u subotu navečer za vrijeme koncerta dogodila tragedija. Ranije tijekom dana je rekao da je u požaru poginulo najmanje 59 ljudi, a više od 150 ih je ozlijeđeno. Kazao je da se za tragediju sumnjiči više od dvadeset osoba, među kojima su i dvojica glavnih članova hip-hop grupe DNK, vrlo popularne u Sjevernoj Makedoniji.

Njihov je koncert počeo u ponoć, oko tri sata prije nego što se dogodila tragedija. Među osumnjičenima su i sin vlasnika noćnog kluba, direktor tvrtke koja je upravljala klubom i redari. Ukupno je uhićeno petnaestak osoba, među kojima su i zaposlenici ministarstva gospodarstva, dok su ostali osumnjičeni hospitalizirani, a neki su mrtvi, rekao je Toškovski.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je izrazio sućut svom makedonskom kolegi Afrimu Gashiju te obiteljima stradalih u požaru u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, objavio je njegov ured u priopćenju u nedjelju. - S velikom sam tugom primio potresnu vijest o brojnim izgubljenim životima tijekom požara koji je sinoć buknuo u noćnom klubu u Kočanima - poručio je Jandroković.

Kako navodi agencija MIA, požar je uništio noćni klub "Pulse" u gradu od oko 30.000 stanovnika za vrijeme koncerta DNK, vrlo popularne hip-hop grupe u zemlji.

Jandroković je u ime zastupnika Hrvatskog sabora i u svoje osobno ime izrazio "iskrenu sućut obiteljima i poginulima" kao i Gashiju."Ujedno želim što brži oporavak svim ozlijeđenima", dodao je Jandroković. "U ovako šokantnim i traumatičnim okolnostima, kada je iznimno teško pronaći riječi utjehe za one kojima su stradali njihovi najmiliji, želim Vam poručiti kako su hrvatski građani u mislima i suosjećanju s građanima Sjeverne Makedonije“.

Sinoć oko tri ujutro je došlo do požara u Kočanima u Makedoniji koji je zahvatio diskoteku "Puls". U tom trenutku se održavao koncert benda DNK, a u klubu je bilo oko 1500 ljudi. Ozlijeđenih je preko 100, a broj poginulih raste. "59 ljudi je umrlo, a 39 je identificirano. Život je izgubio i policajac iz Probištipa, koji je djelovao prema prethodno pripremljenom planu za kontrolu objekata", rekao je ministar unutarnjih poslova Panče Toškovski. Četiri žrtve su iz Štipa, 31 iz Kočana. Ozlijeđeno je 155 osoba koje se nalaze na liječenju u nekoliko bolnica diljem zemlje, prenosi Skopje1.

U klubu je nastao kaos prilikom evakuacije, a vrata kluba su tijesna pa su ljudi počeli gaziti jedni po drugima. Jedna od djevojaka koja je bila na koncertu svjedočila je užasu. "Iznenada je izbio veliki požar, svi su počeli trčati van, svatko je pokušavao spasiti svoj život" rekla je. "Nitko nije bio pri svijesti, posvuda su bila spaljena tijela. Svi su pod stresom. Moja sestra je nestala, ne možemo je pronaći ni u jednoj bolnici. Čekamo rezultate kako bismo vidjeli možemo li je pronaći" objasnila je i dodala kako je pala dok je izlazila pa ju je masa ljudi počela gaziti.

Vladimir Blažev, poznatiji kao Pancho, član grupe DNA koji je nastupao u trenutku kada je klub zahvatila buktinja ima opekline lica te je na kisiku, izjavila je njegova sestra za tamošnje medije. "Zasad znam da je izvan životne opasnosti, ima opekline na licu i ruci, na je kisikovoj potpori i nalazi se u Kliničkom centru u Skoplju. Nemam snage više govoriti" kazala je Panchova sestra Jadranka Nikolovska.

Državna novinska agencija Mia je objavila da je policija pritvorila vlasnika kluba zbog incidenta, a ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da su izdana ukupno četiri uhidbena naloga. Jedna od videosnimki s događaja, koju je provjerio Reuters, prikazuje bend na pozornici pored kojeg su dvije baklje bacale bijele iskre u zrak, od kojih su neke zapalile strop. "Pokušali su reanimirati ljude na licu mjesta. Vatrogasci i hitna pomoć stigli su na vrijeme, ali to nije bilo dovoljno", rekla je mlada žena koja je prisustvovala koncertu lokalnim medijima ispred skopske bolnice. "Ovdje čekam prijatelja, ima opekline na ruci. Prvo nismo mislili da je požar, ali onda je nastala velika panika među prisutnima i stampedo ispred kluba."

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u nedjelju ujutro razgovarao s makedonskim kolegom Hristijanom Mickoskim te izrazio sućut zbog požara tijekom koncerta u Kočanima, gdje je u noći na nedjelju smrtno stradala 51 osoba, a više od 100 je ozlijeđeno, objavila je vlada u priopćenju. "Duboko smo potreseni i iskreno žalimo zbog strašne tragedije u Kočanima u kojoj su prekinuti brojni mladi životi", napisao je Plenković u pismu sućuti upućenom Mickoskom. Naglasio je da Hrvatska stoji uz Sjevernu Makedoniju "u ovim trenucima neizrecive tuge".

Mnoge obitelji još uvijek traže svoju djecu. Poginuli u požaru u diskoteci "Pulse" u Kočanima su starosti od 14 do 25 godina, iz Skoplja, Štipa, Kočana, Probištipa, rekla je danas direktorica kočanske bolnice dr. Kristina Serafimovska. Ondje je hospitalizirano 20 pacijenata u dobi od 18 do 23 godine. Ravnateljica je medijima rekla i da su prvi poziv o požaru dobili u 2:48. Stiglo je 70 pacijenata s opeklinama i trovanjem ugljičnim monoksidom. "Donosili su umrle osobe, ali bilo je i onih koji su umrli po prijemu. Budući da nemamo dovoljno vozila, nazvala sam sve bolnice u istočnoj Makedoniji, počela su stizati vozila hitne pomoći iz Skoplja i Velesa. Teže ozlijeđeni su prevezeni u Štip i Skoplje" rekla je dr. Serafimovska.

Ravnatelj Kriznog centra Stojanči Angelov rekao je da se organizira prijevoz teško ozlijeđenih u požaru u Kočanima u vodeće bolnice u nekoliko europskih zemalja. Makedonski javni tužitelj Ljupčo Kočevski je rekao da će petero tužitelja istražiti incident. "Trenutno se izdaju naredbe za prikupljanje dokaza", a neke se osobe ispituju, kazao je Kočevski, no nije pružio daljnje pojedinosti. Vatrogasci su polijevali vatrom zahvaćen ulaz u noćni klub "Pulse" dok su vozila hitne pomoći pristizala na mjesto događaja, prikazuju snimke lokalne televizije. Reutersove fotografije prikazuju spaljeni krov na željeznoj konstrukciji koji se na nekim mjestima urušio, čime su otkrivene pocrnjene drvene grede.

Premijer Hristijan Mickoski je na društvenoj mreži Facebook napisao: "Ovo je težak i veoma tužan dan za Makedoniju! Gubitak toliko mladih života je nenadoknadiv, bol obitelji, bližnjih i prijatelja je neizmjerna". Nakon što je posjetila ozlijeđene u bolnici u Skoplju, predsjednica Gordana Siljanovska Davkova je odjevena u crno i suzdržavajući suze rekla da su vlasti spremne učiniti sve kako bi se pomoglo svima pogođenima. "Jednostavno ne mogu pojmiti ovo, kakva katastrofa, kakva tragedija". Makedonska Vlada je proglasila sedam dana žalosti za tragediju u Kočanima te naredila hitnu izvanrednu inspekciju svih diskoteka. U požaru je poginuo Gjorgi Gorgiev iz Strumice, bubnjar grupe DNK koja je nastupala u diskoteci. Više pročitajte na OVDJE.

