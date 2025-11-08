Majka žrtve pada nadstrešnice štrajka glađu protiv Vučićeva zuluma

Moj štrajk glađu trajat će dok vlast ne ispuni moja tri uvjeta. Prvo, očekujem da saslušaju sve osumnjičene za pad nadstrešnice i da ih sve pritvore, da konačno krenu suđenja, ali ne samo za onih 13 koje su naveli, jer ih ima još. Drugo, moraju pustiti sve protupravno pritvorene studente i osloboditi ih svake krivnje. I treće, predsjednik treba raspisati izbore. Kazala je to Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jednog od 16 poginulih u urušavanju nadstrešnice u Novom Sadu. Srbiju od tada potresaju građanski prosvjedi na koje Aleksandar Vučić odgovara brutalnom silom. Dijana Hrka počela je štrajk glađu, nadajući se, kao i ostali građani Srbije kojima je dosta Vučićeva zuluma, da će se on konačno maknuti s vlasti. No kako sada stvari stoje, teško da će se to dogoditi jer Vučić Srbiju drži u željeznom stisku, a da bi opstao na vlasti koristi i batinaše. A i EU je konačno progledala pa je u zadnjem izvješću pobrojila sve Vučićeve grijehe koji su prepreka ulasku Srbije u EU. Doduše, nije baš jasno, želi li Srbija uopće ući u EU?