Majka ostala šokirana: Mome sinu je učiteljica zalijepila usta trakom jer je pričao

Majka s Novog Zelanda ostala je šokirana kada je čula što se njezinom sinu dogodilo u školi. Naime, učiteljica mu je zalijepila usta trakom jer je pričao na nastavi. Majka je stoga odlučila ne puštati dijete u školu i to dva tjedna. Tvrdi i kako njezin sin nije jedini kojemu je učiteljica trakom zalijepila usta. Rekla je i da ima više dječaka koji su pričali pod satom, na što je učiteljica reagirala istom mjerom.

Ravnatelj škole, poslao je majci pismo u kojem je potvrdio da je došlo do incidenta, no da se samo radilo o igri.

- Školska psihologinja je ispitala djecu i roditelje i zaključila je da je perspektiva učiteljice bila da je to samo igra te da su djeca uživala u tome i htjela se nastaviti igrati. Prema tome što je čula od svih njih, to je ono što se i dogodilo - napisao je ravnatelj, piše The Sun.

Njezin sin je rekao da kada naprave nešto loše na nastavi, moraju se ispričati i reći da to više neće napraviti. Majka je o incidentu čula od svoje kćeri koja također ide u tu školu. Sin joj ništa nije htio reći jer se bojao da će biti u nevolji.

