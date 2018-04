Majka ostala posramljena kada je vidjela što je njezina kći nacrtala za zadaću

Da uistinu trebate paziti što radite i kako se ponašate pred djecom još je jednom dokazala majka Margaret Stevenson iz Kilmarnocka u Škotskoj koja je doživjela neviđenu sramotu kada je došla na roditeljski sastanak u školu svoje kćeri.

Ova 39-godišnja majka htjela je u zemlju propasti kada je vidjela što je njezina sedmogodišnja kći nacrtala za domaću zadaću.

Djevojčica Lucie je, naime, nacrtala majku u krevetu kako povraća nakon jedne pijane noći te je napisala 'U nedjelju je moja majka bila bolesna. Pila je odvratne sokove i treba se odmarati.

Foto: Facebook

Učiteljica je djevojčici odgovorila: 'Oh, nadam se da će brzo biti bolje'.

– Bila sam užasno ponižena. Djeca su iskrena i kažu sve što misle. Suprug se nije mogao prestati smijati, njemu je to bilo urnebesno, a i meni je sada. Crtež smo pokazali ostatku obitelji i prijateljima i svima se sviđa – ispričala je ova majka te se prisjetila večeri kada se to pijanstvo dogodilo. Bilo je to nakon što je izašla s nekoliko prijateljica te popila koju čašu vina više pa je idući dan zbog teškog mamurluka provela uglavnom u krevetu.

Djevojčica je očito dobro zapamtila taj dan pa je majku nacrtala u školi.