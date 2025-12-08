Kći bivšeg predsjednika upletena u skandal: Namamila je muškarce da se bore za Rusiju?

Duduzile Zuma-Sambudla (43), jedna od dvadesetak djece bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume, velika je podržavateljica ruskog predsjednika Vladimira Putina i na društvenim mrežama izražava divljenje prema njemu. Nedavno je podnijela ostavku na mjesto u parlamentu gdje je predstavljala stranku uMkhonto weSizwe, nakon što je njezina starija polusestra Nkosazana Zuma-Mncube protiv nje podnijela kaznenu prijavu. Prijava je uslijedila nakon što je južnoafrička vlada počela istraživati kako je 17 državljana završilo zarobljeno u ratom razorenom području Donbasa u Ukrajini. Muškarci su poslali pozive u pomoć moleći da se vrate kući.

Vlasti su prošlog mjeseca otkrile da su muškarci "namamljeni da se pridruže plaćeničkim snagama u ratu Rusija-Ukrajina pod izgovorom unosnih ugovora o zapošljavanju“. Zuma-Mncube tvrdi da su postupci Zume-Sambudle i još dvije osobe doprinijeli situaciji tih muškaraca, piše CNN.

Demokratski savez, druga najveća politička stranka u Južnoj Africi, također je podnijela kaznenu prijavu protiv Zume-Sambudle nakon razgovora s obiteljima zarobljenih muškaraca. "Bio sam u kontaktu s obiteljima i svi govore potpuno istu priču“, rekao je zastupnik Chris Hattingh, glasnogovornik Demokratskog saveza. Pojasnio je da su muškarci "potpuno prevareni“ i namamljeni u Rusiju pod izgovorom "osobnog razvoja“ i "sigurnosne obuke“. Kad su stigli u Rusiju, nastavio je Hattingh, navodno su im spalili odjeću i putovnice te oduzeli mobitele.

Zuma-Sambudla rekla je da nije namjeravala regrutirati Južnoafrikance da služe kao plaćenici u sukobu. U izjavi pod zakletvom predanoj policiji, navela je da ju je prevario netko po imenu "Khoza“ koji ju je kontaktirao preko WhatsAppa, tvrdeći da je južnoafrički državljanin koji živi u Rusiji. Zuma-Sambudla otkrila je da se sama prijavila i mjesec dana sudjelovala u paravojnoj obuci u Rusiji te da nije bila izložena borbenim situacijama. Zatim je preporučila još 22 osobe, uključujući rođake, da se upišu u program. Od 22 koji su otputovali, 17 Južnoafrikanaca sada je navodno u sjevernom Donjecku u sastavu ruskih snaga. "Na temelju vlastitog iskustva vjerovala sam da je program zakonit i siguran. Ali i ja sam bila manipulirana i iskorištena da stvorim lažni dojam legitimnosti“, navela je.

Južnoafrička policija objavila je da istražuje postoji li "bilo kakva kriminalna radnja, uključujući moguću trgovinu ljudima, nezakonito regrutiranje, iskorištavanje ili prijevaru“ koja je doprinijela odlasku tih osoba u zonu sukoba. Prema južnoafričkom zakonu, zabranjeno je služiti u stranoj vojsci bez odobrenja vlade.

U studenom je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla da Rusija nema informacije o južnoafričkim državljanima i da još nije primila nikakvu komunikaciju od južnoafričke vlade o tome. "Ako Pretoria pošalje takav zahtjev, bit ćemo spremni razmotriti ga u skladu s postojećim postupcima u duhu strateškog partnerstva između Rusije i Južne Afrike“, rekla je. Ruske vlasti ranije su negirale da vrše pritisak na strance da se priključe njihovoj vojsci.

Prema ukrajinskom ministru vanjskih poslova Andriju Sibihi, više od 1400 građana iz 36 afričkih zemalja bori se za Rusiju u Ukrajini. Analitičari kažu da regrutiranje afričkih plaćenika za jačanje ruskih operacija u Ukrajini uključuje i regrutere na društvenim mrežama koji često obmanjuju kandidate o pravoj prirodi posla. Paul Mudau sa Sveučilišta Južne Afrike kazao je: "Kad regruti stignu, ruske vlasti ih zadržavaju, prisiljavaju da potpišu ugovore na ruskom jeziku i šalju ih s minimalnom obukom.“