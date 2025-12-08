Naši Portali
ISTRAGA U JUŽNOJ AFRICI

Kći bivšeg predsjednika upletena u skandal: Namamila je muškarce da se bore za Rusiju?

Autor
Dora Taslak
08.12.2025.
u 11:35

Zuma-Sambudla otkrila je da se sama prijavila i mjesec dana sudjelovala u paravojnoj obuci u Rusiji te da nije bila izložena borbenim situacijama. Zatim je preporučila još 22 osobe, uključujući rođake, da se upišu u program

Duduzile Zuma-Sambudla (43), jedna od dvadesetak djece bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume, velika je podržavateljica ruskog predsjednika Vladimira Putina i na društvenim mrežama izražava divljenje prema njemu. Nedavno je podnijela ostavku na mjesto u parlamentu gdje je predstavljala stranku uMkhonto weSizwe, nakon što je njezina starija polusestra Nkosazana Zuma-Mncube protiv nje podnijela kaznenu prijavu. Prijava je uslijedila nakon što je južnoafrička vlada počela istraživati kako je 17 državljana završilo zarobljeno u ratom razorenom području Donbasa u Ukrajini. Muškarci su poslali pozive u pomoć moleći da se vrate kući.

Vlasti su prošlog mjeseca otkrile da su muškarci "namamljeni da se pridruže plaćeničkim snagama u ratu Rusija-Ukrajina pod izgovorom unosnih ugovora o zapošljavanju“. Zuma-Mncube tvrdi da su postupci Zume-Sambudle i još dvije osobe doprinijeli situaciji tih muškaraca, piše CNN

Demokratski savez, druga najveća politička stranka u Južnoj Africi, također je podnijela kaznenu prijavu protiv Zume-Sambudle nakon razgovora s obiteljima zarobljenih muškaraca. "Bio sam u kontaktu s obiteljima i svi govore potpuno istu priču“, rekao je zastupnik Chris Hattingh, glasnogovornik Demokratskog saveza. Pojasnio je da su muškarci "potpuno prevareni“ i namamljeni u Rusiju pod izgovorom "osobnog razvoja“ i "sigurnosne obuke“. Kad su stigli u Rusiju, nastavio je Hattingh, navodno su im spalili odjeću i putovnice te oduzeli mobitele. 

Zuma-Sambudla rekla je da nije namjeravala regrutirati Južnoafrikance da služe kao plaćenici u sukobu. U izjavi pod zakletvom predanoj policiji, navela je da ju je prevario netko po imenu "Khoza“ koji ju je kontaktirao preko WhatsAppa, tvrdeći da je južnoafrički državljanin koji živi u Rusiji. Zuma-Sambudla otkrila je da se sama prijavila i mjesec dana sudjelovala u paravojnoj obuci u Rusiji te da nije bila izložena borbenim situacijama. Zatim je preporučila još 22 osobe, uključujući rođake, da se upišu u program. Od 22 koji su otputovali, 17 Južnoafrikanaca sada je navodno u sjevernom Donjecku u sastavu ruskih snaga. "Na temelju vlastitog iskustva vjerovala sam da je program zakonit i siguran. Ali i ja sam bila manipulirana i iskorištena da stvorim lažni dojam legitimnosti“, navela je.

Južnoafrička policija objavila je da istražuje postoji li "bilo kakva kriminalna radnja, uključujući moguću trgovinu ljudima, nezakonito regrutiranje, iskorištavanje ili prijevaru“ koja je doprinijela odlasku tih osoba u zonu sukoba. Prema južnoafričkom zakonu, zabranjeno je služiti u stranoj vojsci bez odobrenja vlade.

U studenom je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla da Rusija nema informacije o južnoafričkim državljanima i da još nije primila nikakvu komunikaciju od južnoafričke vlade o tome. "Ako Pretoria pošalje takav zahtjev, bit ćemo spremni razmotriti ga u skladu s postojećim postupcima u duhu strateškog partnerstva između Rusije i Južne Afrike“, rekla je. Ruske vlasti ranije su negirale da vrše pritisak na strance da se priključe njihovoj vojsci.

Prema ukrajinskom ministru vanjskih poslova Andriju Sibihi, više od 1400 građana iz 36 afričkih zemalja bori se za Rusiju u Ukrajini. Analitičari kažu da regrutiranje afričkih plaćenika za jačanje ruskih operacija u Ukrajini uključuje i regrutere na društvenim mrežama koji često obmanjuju kandidate o pravoj prirodi posla. Paul Mudau sa Sveučilišta Južne Afrike kazao je: "Kad regruti stignu, ruske vlasti ih zadržavaju, prisiljavaju da potpišu ugovore na ruskom jeziku i šalju ih s minimalnom obukom.“

Trump: Razočaran sam zbog Zelenskog; Zelenski: Nije bilo lako
Ključne riječi
Duduzile Zuma-Sambudla Južna Afrika Jacob Zuma rat u Ukrajini

POSLJEDNJI ČAVAO U LJES

Kako su tri čovjeka iz lovačke kuće u Beloveškoj šumi srušila supersilu i promijenila svijet

Nakon gomilanja unutrašnjih problema i reformi koje su se izjalovile i izmakle kontroli, jedan loše organiziran, neuspjeli državni udar, u kolovozu 1991. godine, zapečatio je sudbinu Sovjetskog Saveza. Konačni čin odigrao se 8. prosinca te godine u lovačkoj kući u Beloveškoj šumi u Bjelorusiji, kada su trojica predsjednika republika zabila posljednji čavao u lijes SSSR-a. Crvena zastava sa srpom i čekićem posljednji se put na Kremlju zavijorila 25. prosinca 1991., kada je spuštena, što je i simbolički označilo smrt jedne od dvije svjetske supersile, a time i kraj jedne ere

