Majka Komšićeve žrtve: Smiju mi se u lice, a policija zove mene

Vesna Krupljan, majka Kristine Krupljan koju je David Komšić prije dvije godine ubio zadavši joj 88 ubodnih rana, ogorčena je jer se sutra mora javiti u policijsku postaju zbog verbalnog sukoba s Davidovom sestrom.

- Oni se meni smiju u lice. Sutra ću im to sve reći na policiji. Smije mi se njegova sestra, majka, teta koja je počinila ubojstvo u Bosni. Što bih ja trebala šutjeti. Mene odmah zovu na razgovor u policiju, a njega su tek nakon 12 dana zvali nakon Bukovačke kad je napao Kristinu - kazala je za Jutarnji list.

Ispričala je i kako je došlo do tog sukoba prošlog četvrtka.

- Ja sam sjedila s majkom, Kristininom bakom na klupi, a ona, Davidova sestra, je prolazila s djetetom u kolicima i smijala mi se u lice. Bilo je to kraj mjenjačnice. Nije to bilo prvi put da mi se Komšići smiju u lice i nisam to mogla otrpjeti. Rekla sam joj: "Idi k monstrumu u Lepoglavu!" i pljunula sam kraj nje. Ona je odmah zvala policiju - prepričava Krupljan.

Davidova sestra Mateja je pak ispričala drugu verziju događaja.

- Ja sam prolazila sa svojom sedmomjesečnom bebom u kolicima prema mjenjačnici, nisam ni obraćala pažnju na Vesnu Krupljan, a kamoli da bih joj se smijala. Međutim, ona je kad me ugledala krenula s vulgarnim psovkama i krenula za mnom, pljunula na mene i na moje dijete u kolicima i to je jedini razlog - zbog toga što sam bila s malim djetetom - zašto sam zvala policiju - tvrdi Mateja.