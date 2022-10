Maja Šuput, Severina, Meghan Markle, premijer Plenković – zabava je zabava

Subota 1. listopada

DA NIJE NJIH, HRVATSKA BI BILA SIROMAŠNA I PUSTA

Ne možete otvoriti internetske portale glavnih hrvatskih listova a da vas tamo ne dočekaju Maja Šuput, Nina Badrić, Severina, Meghan Markle i princ Harry, Marijana Mikulić, Borna Kotromanić, Kim Kardashian i drugi zabavljači... I njihova djeca i obitelji, gaćice i grudnjaci, mjesta gdje se odmaraju, roditelji s kojima se slikaju, bolesti od kojih boluju, tuge zbog smrti najbližih, jelovnici, raskošne kuće u kojima žive, putovanja s kojih su se vratili ili na koja upravo polaze. Bez njih bi javnost bila dezorijentirana, ne bismo znali tko smo i što smo, zavladalo bi ludilo, možda bi se dogodilo i koje samoubojstvo, možda bi se pojačalo iseljavanje Hrvata, ekonomija se još više srozala, djeca u kolijevkama, jaslicama i vrtićima histerično bi vrištala, krcatije bi bile pučke kuhinje, a kriminalci bi se još više razuzdali. Ovako, kad nas svaki dan usrećuju, zemlja cvate, jer sve što u njoj vrijedi stvaraju ili ohrabruju zabavljači, a u Lijepoj Našoj ništa osim zabave i nema. A Hrvatska ih cijeni, voli i plaća, žive na visokoj nozi, bit će da im najviše zavidi Plenković koji pjevuši i slika se po Bruxellesu dok Hrvatska živi na vrlo niskoj nozi, ali i njegova je deviza – zabava je zabava.

Nedjelja 2. listopada

SPAS ZA HRVATE SAMO JE PODJELA BOSNE I HERCEGOVINE

Danas su bili i završili izbori u BiH, glasovi su pobrojeni, a pobjedniici su – svi. Slave i Hrvati koji su se kandidirali, pemda je stanje ostalo isto. Željko Komšić, kojeg su izabrali Bošnjaci, ostaje hrvatski član u Predsjedništvu. No Hrvate je razveselio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt koji je u izbornoj noći nametnuo za njih povoljne izmjene izbornog zakona. Ni nakon čitanja svih mogućih, uglavnom razdraganih napisa o tim izmjenama, nisam uspio dokučiti hoće li one i koliko utjecati na sastav vlasti već poslije ovih izbora ili tek nakon idućih. Također mi nije jsano zašto visoki predstavnik te izmjene nije uveo prije današnjih izbora. Po svoj prilici u vlasti će se nastaviti dominacija Bošnjaka kao i bošnjačko-hrvatski sporovi te busanje u prsa političara u Hrvatskoj kako oni "ginu" za Hrvate u BiH. Dotle će se "konstitutivni narod u BiH", Hrvati, iseljavati, u čemu će ih "podupirati" i njihova braća u Hrvatskoj, s kojima mogu u isti autobus u Europu. Umjesto što siju iluzije, Plenković i Milanović, makar i u suradnji s Dodikom, morali bi se zauzeti za rastanak naroda u BiH ili za podjelu unutar same države kako bi svak bio na svome i na svome vladao.

Ponedjeljak 3. listopada

DALIĆ – IZ MEĐUGORJA NA SP U KATAR S GOSPOM NA POMOĆI

Foto: Instagram Zlatko Dalić u Međugorju

Nogometni izbornik Zlatko Dalić krenuo je s prijateljima na hodočasničko putovanje od 130 km iz Livna u Međugorje. Siguran sam da se Dalić ne bi suzdržavao učiniti istu žrtvu i da nije izbornik i da na put Gospi ne ide s teretom svoje slave. On nikad svojim uspjesima nije davao mitsku dimenziju, nije izigravao ni nacionalnu ni svjetsku veličinu, stoga su nam i trijumfi reprezentacije u Rusiji i sada u Ligi nacija draži i običniji. Obični kao i njegov put u Međugorje. Slavni Jacques le Goff pisao je kako svekoliko tehničko, duhovno i materijalno nasljeđe iz srednjeg vijeka i idućih stoljeća moramo zahvaliti europskom kršćanstvu, njegovu slobodarstvu i širini te težnji da se radom, pismenošću, sposobnostima i vještinama iziđe iz svijeta povlaštenosti i zatvorenosti crkvenih i vladarskih hijerarhija i egoizama.

Dalić živi i svoj posao radi u toj tradiciji. Bit će onih koji će se njegovu hodočašću u Međugorje narugati kao pučkom katoličkom primitivizmu samo zato što je iz njih iščeznuo osjećaj da smo baštinici Europe o kojoj piše Le Goff i koja je u Hrvatskoj sačuvala svoju narodnu izvornost. I neka Dalić svoj put u Međugorje preslika u put u Katar s vjerom u Gospu i uspjeh.

Utorak 4. listopada

TRAGEDIJA UKRAJINE BIT ĆE SVE VEĆA

Poznati američki bogataš Elon Musk, vlasnik Tesle, na Twitteru predložio je mirovni plan za Ukrajinu. Imamo li na umu kakvo je stanje u toj zemlji, plan je "realističan", ali je rasrdio ukrajinsko političko vodstvo. Po Musku, trebalo bi ponoviti glasovanje u anektiranim regijama, pa ako narod tako hoće, Rusija odlazi, zatim, Krim ostaje ruski jer je njihov i bio, te mu treba osigurati vodoopskrbu, a Ukrajina mora biti neutralna. Osim Zelenskog, odgovorio mu je i njegov savjetnik Podoljak: "Elon Musk, evo boljeg mirovnog plana. 1. Ukrajina oslobodi svoje teritorije, uključujući anektirani Krim. 2. Rusija provede demilitarizaciju i obveznu denuklearizaciju kako ne bi mogla više biti prijetnja drugima. 3. Ratni zločinci idu na međunarodni sud. Glasujmo?" Očito je da su Ukrajnci odlučni, ali, na žalost, malo je nade da će se dogoditi ono što bi htjeli. Nevjerojatne su obmane o porazima, uzmacima, nesposobnosti i nevoljama Rusa te pothvatima Ukrajinaca u svjetskim, pa i u hrvatskim medijima – stvarnost i prikaz te stvarnosti u teškom su neskladu. U trokutu ukrajinskog optimizma, jalove međunarodne potpore i ruskih zločinstava – tragedija se Ukrajine nastavlja i bit će sve veća.

Srijeda 5. listopada

AUSTRALSKA HRVATICA: 'ZA DOM SPREMNI' NIJE MOJE DOMOLJUBLJE

Na različite se načine izvan Hrvatske može biti hrvatski domoljub. Lucy Zelić, nagrađivana australska novinarka, čiji su roditelji Hrvati, izjavljuje: "Ja sam ponosna Hrvatica, a moji sunarodnjaci su me osramotili. Šokantno i poražavajuće. Ono što se dogodilo u finalu Australian Cupa bilo je šokantno i jednostavno poražavajuće, i nisam željela vjerovati u to. Bilo je to prvi put da sam se osramotila postupcima svojih sunarodnjaka i nisam bila jedina." Kao što se zna, na finalnoj utakmici nogometnog Kupa Australije između Sydney Uniteda 58 i Macarthur FC-a, prenošenoj na TV-u, navijači kluba iz Sydneya, koji uglavnom okuplja hrvatsko iseljeništvo, podizali su desnu ruku u nacistički pozdrav, skandirali "Za dom spremni" i mahali hrvatskim zastavama s prvim bijelim poljem na grbu. No što će im to, čemu oživljavanje nečega mrtvog, poraženog i posvuda osuđivanog? Umjesto da se ponose činjenicom što imaju svoj moćni, pobjednički nogometni klub, koji nije osnovan i ne postiže uspjehe iz ustaških pobuda nego je trijumf hrvatske mladeži i njezina patriotizma na dalekom konitnentu, vraćaju se u nešto sasvim suprotno tom trijumfu, vraćaju se povijesnom porazu, na zgražanje sunarodnjaka.

Četvrtak 6. listopada

ČEKAJU LI SRBIJU VIZE ZA EUROPSKU UNIJU

Mediji pišu kako će 12. listopada ove godine biti dan D za europske ambicije Srbije – toga dana objavit će se izvješće Europske komisije o proširenju EU, s posebnim osvrtom na Srbiju, na njezino usklađivanje vanjske i sigurnosne politike s Bruxellesom, u kojem je najvažnije hoće li Beograd uvesti sankcije Rusiji. Neki mediji u Srbiji, skloni Vučiću, boje se da bi Srbija mogla biti potpuno zaustavljena u pregovorima i završiti kao Turska koja ima status kandidata, ali još nije otvorila ni jedno poglavlje. Čak se strahuje da bi se zbog izostanka sankcija Rusiji i neusklađenosti srbijanske politike s EU ponovno mogle uvesti vize za građane Srbije. No u odnosu EU prema Srbiji i Vučića prema EU ima sličnosti zbog kojih je zasad teško dokučiti što će se dogoditi. Naime, Bruxelles čas odlučno prijeti, čas popušta, a Vučić čas prihvaća što Bruxelles zahtijeva, čas tvrdi da sankcije Rusiji nikad neće uvesti. Te bi sankcije izazvale bijes među mnogobrojnim rusoljupcima u Srbiji pa je gotovo nemoguće zamisliti da će ih Beograd uvesti, kao što je, unatoč kolebljivosti Bruxellesa, gotovo nemoguće zamisliti da će Europska unija Srbiju ostaviti nekažnjenom. Jesu li vize na vidiku?

Petak 7. listopada

PADOM SVISOKA RAZBIJA SE GLAVA I LOME NOGE

U glavnom se gradu Hrvatske potvrdilo pravilo – kad se pada s visine, može se razbiti glava i polomiti kosti. Visoko je u javnosti na ljestvicama svjetskih organizacija UNICEF, "agencija Ujedinjenih naroda koja skrbi o kvaliteti životnog standarda djece i omladine", a s te se visine prije koji dan strmoglavio hrvatski UNICEF. U Zagrebu su osvanuli uvredljivi i neukusni plakati na kojima piše – "Samo slabiči dobiju depresiju". Možemo zamisliti kako su zgranuli i šokirali građane, pogotovo one koji boluju od depresije i njihovu rodbinu. Zacijelo ih je šokiralo i pripćenje autora plakata, hrvatskog UNICEF-a, u kojem ga opravdava. Ove su godine, kažu, svojom "humanitarnom utrkom Mliječna staza" počeli "otvarati razgovor o mentalnom zdravlju, rušiti stigme i mitove, utjecati na diskriminaciju, ojačati podršku za mentalno zdravlje djece i mladih", pa su pokrenuli "dodatnu fazu kampanje u formi poruka". Kako se to može ojačati "podrška za mentalno zdravlje" onih koje se žigoše i vrijeđa, i nije li autorima poruka pomoć mnogo potrebnija nego nevoljnicima za koje se "brinu". Pa ako smo dosad mislili da je UNICEF nepovredivi međunarodni autoritet, sad znamo da je – bolesni autoritet.