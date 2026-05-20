Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta usvojilo nova EU pravila o azilu. Austrija kvotama drastično ograničava spajanje obitelji

Nakon izuzetno žustre rasprave, Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta glasovima Narodne stranke (ÖVP), Socijaldemokratske (SPÖ) i liberala Neosa implementiralo je u srijedu na svom zasjedanju nova pravila Europske unije u austrijski nacionalni zakon. EU je nedavno usvojila važnu promjenu zakona o azilu. Države članice od 12. lipnja 2026. moći će lakše deportirati tražitelje azila u tzv, treće zemlje - odnosno zemlje izvan EU. Osim toga, prvi put je uveden zajednički popis sigurnih zemalja podrijetla EU-a. Novi europski Pakt o migracijama i azilu ima namjeru uspostaviti čvrst i stabilan okvir za zajedničko upravljanje migracijskim tokovima. To sada i Austriji omogućuje ubrzanje raznih postupaka, dulja zadržavanja u zračnim lukama i dodatne sankcije u postupcima traženja azila. Maloljetne izbjeglice bez pratnje dobit će u Austriji skrbništvo od samog početka. Mjeru je, uz navedene tri austrijske vladajuće stranke podržala i stranka Zelenih.

Kada je riječ o spajanju obitelji, austrijske vladajuće stranke, narodnjaci, socijaldemokrati i Neos su odvojeno od odredbi Pakta EU-a o azilu, odlučile da će Austrija spajanje obitelji provoditi putem sustava kvota, i to počevši od 1. srpnja. U planu je drastično ograničavanje spajanja obitelji, kvotama “blizu nule”, navode austrijski mediji. To se nije svidjelo Zelenima, kao još neke od odredbi unesene u Nacrt novog Zakona, te su Zeleni odbili dati svoj glas. Ono, čime su se pri glasovanju povodili zastupnici Narodne stranke (ÖVP) je da glavno načelo mora biti da svatko tko nema pravo ostati u Austriji, mora napustiti zemlju. Za socijaldemokrate (SPÖ) i Neos Pakt o azilu na razini EU-a, prvi put donosi jedinstvena pravila i obveze za sve države članice Unije, i to bez iznimke. I konačno se uvodi sustav koji regulira migracije, ubrzava postupke i štiti vanjske granice EU-a.

Prema njihovom mišljenju također je važno da Pakt o azilu uključuje automatsko skrbništvo nad maloljetnim izbjeglicama bez pratnje. Krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ), u cijelosti je odbacila zakonske odredbe o kojima je danas glasovalo Nacionalno vijeće. Uz napomenu kako će ovakav zakon dovesti do daljnje migracije u Austriju. Posebno oštro je FPÖ kritizirao aktualnu vladajuću koaliciju da je na ovom osjetljivom području azila “prepustila Bruxellesu, preostalu nacionalnu vlast”. Čelnik FPÖ-a Herbert Kickl je naglasio da austrijski građani žele “stvarnu promjenu sustava u sektoru azila” i “Tvrđavu Austriju”, a ne prisilnu raspodjelu izbjeglica širom Europe.

U svakom slučaju, zasjedanje Nacionalnog vijeća u srijedu, obilježila je otvorena, ali izuzetno žestoka konfrontacija, međusobne optužbe i insinuacije. Ministar unutarnjih poslova Austrije, narodnjak (ÖVP) Gerhard Karner naglasio je da je Austrija prva država koja je deportirala Sirijce, natrag u njihovu zemlju. Također je napomenuo da su i Afganistanci , koji nisu imali dozvolu ostanka u Austriji ili su bili optuženi i kažnjavani zbog kriminala, vraćeni natrag u Afganistan. Vezano uz deportacije Karner je rekao da je Austrija postigla Sporazum s Uzbekistanom, zemljom u susjedstvu Afganistana. Kako je napomenuo Karner, on uskoro očekuje daljnje korake na europskoj razini, što se tiče azilanata i ilegalnih migranata.

A to je da izbjeglice i azilanti koji dobiju odbijenice mogu se deportirati i u zemlju koja nije njihova zemlja podrijetla, ako se nalazi u istoj regiji. Ministar unutarnjih poslova je također izrazio optimizam, vezano uz provedbu postupaka azila u trećim zemljama. Prema Karnerovim riječima Sporazum o azilu na razini Europske unije “nije čarobni štapić, već apsolutno važan i nužan korak”. Kao primjer je naveo “olakšanje” u području sustava obrazovanja i socijalne skrbi, dvije velike boljke s kojima Austrija sve teže izlazi na kraj. Posebice u Beču, krcatom stranim doseljenicima svih vrsta.