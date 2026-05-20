Orban im pružio utočište, a sada bježe preko Srbije: Kamo je nestao poljski moćnik optužen za krađu milijuna?

Bivši zamjenik poljskog ministra, tražen zbog zlouporabe javnih sredstava, možda je napustio Mađarsku preko Srbije, rekao je mađarski premijer Peter Magyar u intervjuu za privatnu televizijsku postaju TVN24 emitiranom kasno u utorak. Magyar je u dvodnevnom posjetu Poljskoj, a pitanje kako su bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro i njegov zamjenik Marcin Romanowski, koje traže tužitelji u Varšavi, uspjeli napustiti Mađarsku prije nego što je preuzeo dužnost, moglo bi se pojaviti u razgovorima u srijedu.

Ziobro i Romanowski, za koje tužitelji tvrde da su zloupotrijebili novac iz fonda namijenjenog pomoći žrtvama kriminala i ciljali političke protivnike špijunskim softverom, dobili su azil u Mađarskoj od Magyarovog prethodnika Viktora Orbana. Ziobro je u Sjedinjenim Državama, a Reuters je u ponedjeljak izvijestio da je zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau naložio visokim dužnosnicima State Departmenta da mu odobre vizu.

Međutim, gdje se Romanowski nalazi, ostaje nejasno. „Koliko ja razumijem, Ziobro je otišao kroz Schengenski prostor otprilike dan prije moje inauguracije“, rekao je Magyar, govoreći preko prevoditelja, za TVN24, misleći na zonu bez putovnica Europske unije. „Upravo sam razgovarao s kolegama i... postoje znakovi da je gospodin Romanowski također otišao kroz Srbiju, ali ta informacija još nije potvrđena.“ Srpsko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar poslan e-poštom izvan radnog vremena. Magyar će se u srijedu u Varšavi sastati s poljskim premijerom Donaldom Tuskom i predsjednikom Karolom Nawrockim. Magyar i Tusk će zatim otputovati u sjeverni lučki grad Gdanjsk gdje će se sastati s bivšim predsjednikom i dobitnikom Nobelove nagrade za mir Lechom Walesom.

Varšava planira ponuditi Budimpešti pristup američkom LNG-u putem novog terminala u Gdanjsku koji bi trebao početi s radom 2028. godine, rekao je izvor upoznat sa situacijom. Terminal već prodaje američki LNG Ukrajini. Međutim, Magyar je za TVN24 rekao da Mađarska želi vidjeti niže cijene plina koji stiže kao LNG. "To još nije sjajna, konkurentna cijena", rekao je. "Bili bismo najsretniji kada bi postojala niža tranzitna naknada ili kada bi se Europska unija mogla uvjeriti da plin koji stiže putem LNG-a učini konkurentnijim."