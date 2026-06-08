Mađarskog državljanina uhitili na Krku: Za njim bio raspisan europski uhidbeni nalog

Policija je na otoku Krku uhitila 49-godišnjeg mađarskog državljanina za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog zbog kaznenih djela počinjenih u Austriji.

Uhićenje su u subotu na području Dobrinja proveli policijski službenici Policijske postaje Krk. Kako je priopćila policija, za muškarcem je još prošle godine državno odvjetništvo u Beču raspisalo europski uhidbeni nalog. Tereti ga se za dvije krađe i uništavanje dokumenata, a nakon uhićenja nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci.

Osumnjičenik je potom predan pritvorskom nadzorniku te smješten u istražni zatvor.