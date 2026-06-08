Mađarskog državljanina uhitili na Krku: Za njim bio raspisan europski uhidbeni nalog

Policija je na otoku Krku uhitila 49-godišnjeg mađarskog državljanina za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog zbog kaznenih djela počinjenih u Austriji.
Uhićenje su u subotu na području Dobrinja proveli policijski službenici Policijske postaje Krk. Kako je priopćila policija, za muškarcem je još prošle godine državno odvjetništvo u Beču raspisalo europski uhidbeni nalog. Tereti ga se za dvije krađe i uništavanje dokumenata, a nakon uhićenja nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci.
Osumnjičenik je potom predan pritvorskom nadzorniku te smješten u istražni zatvor.
2
BIVŠI PREMIJER
FOTO Bio je miljenik Europe, a onda je šokirao najspektakularnijom ostavkom u povijesti Hrvatske. Danas slavi 73. rođendan
2
besprijekorno stilizirana
FOTO Ona je naša najmoćnija odvjetnica! Prava je ikona stila, a posebno obožava luksuzne komade odjeće
LUKSUZNA VILA
FOTO Evo gdje se pokojni par Bešlić odmarao u Hrvatskoj: Halid je izgradio pravu oazu mira
KONAČNO OTKRIVENO!
Što nije otišao u bosnu ? Oni takve ne izručuju.