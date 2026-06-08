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ZBOG KAZNENIH DJELA

Mađarskog državljanina uhitili na Krku: Za njim bio raspisan europski uhidbeni nalog

Fotografije iz zraka uvale Krknjaši na Drveniku Velom
Ilustracija/ Zvonimir Barisin/PIXSELL ILUSTRACIJA
VL
Autor
Večernji.hr
08.06.2026.
u 15:41

Osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku te smješten u istražni zatvor.

Policija je na otoku Krku uhitila 49-godišnjeg mađarskog državljanina za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog zbog kaznenih djela počinjenih u Austriji.

Uhićenje su u subotu na području Dobrinja proveli policijski službenici Policijske postaje Krk. Kako je priopćila policija, za muškarcem je još prošle godine državno odvjetništvo u Beču raspisalo europski uhidbeni nalog. Tereti ga se za dvije krađe i uništavanje dokumenata, a nakon uhićenja nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci.

Osumnjičenik je potom predan pritvorskom nadzorniku te smješten u istražni zatvor.
Ključne riječi
uhićenje Krk

Komentara 1

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PO
potepuh
16:24 08.06.2026.

Što nije otišao u bosnu ? Oni takve ne izručuju.

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