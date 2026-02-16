Naši Portali
16.02.2026. u 10:03

Povijest će Stepinca pamtiti kao čovjeka koji je bio znak osporavanja za života, a ostao je to, očito, i desetljećima nakon smrti. Likovanje domaćih ljevičara na ovu nuncijevu izjavu, koji koriste istu retoriku kao i velikosrpska politika, kao i likovanje Beograda, dovoljno govore o tome da nikakvog pomirenja nema niti će ga biti u dogledno vrijeme

Vjernici su 10. veljače proslavili Stepinčevo, štujući Alojzija Stepinca kao blaženika, iako je on za vjernike već i svet, bez obzira na to što još službeno nije kanoniziran. I onda dan poslije dolazi hladan tuš. Apostolski nuncij na odlasku Giorgio Lingua predvodio je misu u Stepinčevoj katedrali prigodom završetka svoje službe u Hrvatskoj. Govoreći o Stepinčevoj kanonizaciji, kazao je kako je sve više uvjeren "da bi to priznanje Crkve trebalo doći tek na kraju puta istinskoga pomirenja, bez kojega bi njegova svetost postala uzaludna". "Kanonizacija, naime, nije svojevrsna 'liga prvaka' u kojoj pobjeda moje momčadi podrazumijeva poraz tvoje", kazao je Lingua.

Avatar tarana
tarana
10:30 16.02.2026.

Nuncij je rekao popu pop a bobu bob. Još ima srećom razumnih.

MP
marinko.przolica
10:55 16.02.2026.

Koja debilana. To kao da su čekali pomirenje s Rimljanima prije nego što svetima proglase ove koje su ovi prvi pobili u areni...

AN
Antonio1952
10:47 16.02.2026.

Za Srbe su svi Hrvati u..ase, nista novo. Koga ovi u Vatikanu slusaju, pjevace c..nickih pjesama i one koji polijevaju svetom vodom tenkova koji idu na Vukovar.

