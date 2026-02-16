Vjernici su 10. veljače proslavili Stepinčevo, štujući Alojzija Stepinca kao blaženika, iako je on za vjernike već i svet, bez obzira na to što još službeno nije kanoniziran. I onda dan poslije dolazi hladan tuš. Apostolski nuncij na odlasku Giorgio Lingua predvodio je misu u Stepinčevoj katedrali prigodom završetka svoje službe u Hrvatskoj. Govoreći o Stepinčevoj kanonizaciji, kazao je kako je sve više uvjeren "da bi to priznanje Crkve trebalo doći tek na kraju puta istinskoga pomirenja, bez kojega bi njegova svetost postala uzaludna". "Kanonizacija, naime, nije svojevrsna 'liga prvaka' u kojoj pobjeda moje momčadi podrazumijeva poraz tvoje", kazao je Lingua.