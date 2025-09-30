Naši Portali
NOVE ESKALACIJE

Mađarska blokirala 12 ukrajinskih web portala kao odgovor na slični ukrajinski potez

Autor
Danijel Prerad
30.09.2025.
u 19:05

Ova vijest označava najnoviju točku napetosti usred zategnutih odnosa između Kijeva i Budimpešte. Mađarska se općenito smatra vladom koja je najprijateljskija prema Kremlju u EU i NATO-u.

Mađarska je blokirala 12 ukrajinskih medijskih kuća kao odgovor na raniju zabranu Kijeva za nekoliko stranih publikacija zbog ruskih narativa, rekao je mađarski ministar kabineta Gergely Gulyas. Nekoliko mađarskih medijskih kuća bilo je među onima kojima je privremeno ograničen rad u Ukrajini naredbom Državne službe za posebne komunikacije od 8. rujna

Prema Gulyasu, Ukrajina je blokirala mađarske medije Origo i Demokrata jer su se "usudili kritički pisati o politici sankcija protiv Rusije, oružanoj podršci Ukrajine i prikazivati EU i NATO kao fragmentirane i neučinkovite organizacije". Gulyas je zabranu mađarskih medija u Ukrajini opisao kao "potpuno neopravdan napad". Mađarska je odmah reagirala i zabranila prstup nekim ukrajinskim medijima. Popis od 12 zabranjenih ukrajinskih medija u Mađarskoj uključuje nekoliko popularnih novinskih portala kao što su Ukrajinska pravda, Europska pravda, NV, hromadske i TSN.

Ključne riječi
Mađarska Ukrajina

