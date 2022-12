Mađari traže od Bruxellesa da privole Janaf da snizi tarife za transport nafte

Na zahtjev Mađarske, države članice Europske unije na današnjem su sastanku Vijeća za energetiku pod točkom “razno” raspravljale i o - Jadranskom naftovodu (Janaf). Mađari pokušavaju od Janafa i Hrvatske dobiti što povoljnije tranzitne tarife za prijevoz ruske nafte, što im je važno ako se odluče tu naftu u većim količinama uvoziti preko luke Omišalj i Janafa. No, Janaf im je, uz podršku hrvatske vlade, ponudio skuplje tarife. I danas su Mađari na sastanku u Bruxellesu zatražili da Europska komisija propiše tranzitne tarife Janafa, što je pomalo neobično i s obzirom na konstantne napade na Europsku komisiju iz Budimpešte, ali i s obzirom da Janaf samostalno može odlučivati o tarifama.

Mađarska, podsjetimo, ima obilno izuzeće od embarga na na rusku naftu, izglasanog prije šest mjeseci, koji se počeo primijenjivati 5. prosinca. Mađarsko izuzeće znači da im ruska nafta nastavlja stizati kroz Družbu, a u slučaju kvara ili razaranja tog naftovoda, koji ide preko Ukrajine, dozvoljeno im je rusku naftu uvoziti i pomorskim putem: tankerima do Omišlja, pa Janafom do Mađarske. Tu opciju Mađari manje koriste, ali masovna ruska razaranja ukrajinske infrastrukture diljem Ukrajine tjera Budimpeštu i na intenzivnije razmišljanje o toj B-varijanti. No, Hrvatska i ostatak EU u lipanjskom, šestom paketu sankcija protiv Rusije (u kojemu je izglasan naftni embargo) ugradili su odredbu koja dopušta da se tarife za transport nafte iskoriste za postizanje tzv. “level playing field”-a, ravnopravnih uvjeta za sve konkurente na tržištu. O tome smo pisali čim je naftni embargo izglasan, početkom lipnja.

U ovom konkretnom slučaju to znači da, ako Mađarska preko Janafa želi transportirati puno jeftiniju rusku naftu koja je za ostatak EU nedostupna jer je pod embargom, onda se razlika u cijeni nafte koju plaćaju Mađari i cijeni koju plaća većina ostalih u EU može izbalansirati skupljim tarifama za transport takve ruske nafte do Mađarske.

Ministra Davora Filipovića pitali smo večeras u Bruxellesu što se događalo u raspravi iza zatvorenih vrata pod tom točkom “razno” o Janafu.

- Tu je raspravu potaknuo mađarski ministar Peter Szijjarto. Rekao je kako bi bilo dobro da se uloži u proširenje kapaciteta Janafa i od Europske komisije tražio da oni propišu kolike bi to trebale biti tarife za transport nafte preko Janafa. Ja sam naglasio da Janaf s postojećim kapacitetima može zadovoljitii sve mađarske potrebe. Trenutni kapacitet Janafa prema Mađarskoj je 11,4 milijuna tona nafte, a rafinerija u Mađarskoj ima kapacitet prerade 8,1 milijuna tona. Mi smo spremni biti partner, osigurati dovoljne količine nafte i za Mađarsku i za Slovačku. S time da treba poštovati “level playing field”, osigurati razinu konkurencije koja je poštena u svim državama članicama. Svi znamo da mađarska preko Družbe dobiva i količinski i cjenovno povoljnije rusku naftu. Oni bi htjeli što jeftinije dobiti transport nafte i preko Janafa, ali treba se uzeti u obzir cijla situacija i osigurati “level playing field” - rekao je ministar Filipović. Prema njegovim podacima, u Mađarsku je preko Janafa ove godine transportirano nešto manje od milijun tona nafte, a Janaf zapravo može u potpunosti zamijeniti količine koje Mađarska dobiva kroz naftovod Družbu.