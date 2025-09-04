Naši Portali
U ČETVRTAK NOVI SASTANAK

Macron: Ukrajinski saveznici dogovorili se o sigurnosnim jamstvima

Pariz: Sastanak Macrona i Zelenskog u Elizejskoj palači
Accorsini Jeanne/Pool/ABACA/ABAC
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
04.09.2025.
u 04:00

Zelenski je pozdravio napredak, naglašavajući da jamstva predstavljaju stvarnu, opipljivu podršku Ukrajini, a ne simbolična obećanja

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u srijedu navečer da su ukrajinski saveznici završili pripreme za vojna sigurnosna jamstva kako bi podržali Ukrajinu. Govoreći u Elizejskoj palači tijekom prijema za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Macron je rekao da su temelji koje su vojni zapovjednici postavili od summita o Ukrajini u Bijeloj kući sredinom kolovoza utrli put brzoj akciji nakon što se postigne mirovni sporazum. "Zahvaljujući doprinosima pripremljenim, dokumentiranim i potvrđenim danas poslijepodne na razini ministara obrane pod strogom tajnošću, sada možemo reći: ovaj posao je dovršen i spreman za političko odobrenje", rekao je Macron. U četvrtak će se u Parizu sastati savjetnici Koalicije voljnih, saveza od oko 30 zemalja koje podržavaju Kijev protiv ruske invazije.

Zelenski je pozdravio napredak, naglašavajući da jamstva predstavljaju stvarnu, opipljivu podršku Ukrajini, a ne simbolična obećanja. Dodao je da su i prethodne inicijative koalicije, u koje isprva nitko nije vjerovao, provedene i daju rezultate. Sigurnosna jamstva uključivat će jačanje ukrajinske vojske, slanje kopnenih trupa radi osiguranja mira u Ukrajini i uključivanje SAD-a u sigurnosne obveze. Ranije u srijedu, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je nakon sastanka s estonskim predsjednikom Alarom Karisom u Bruxellesu da očekuje "sutra ili prekosutra jasan dogovor o tome što kolektivno možemo isporučiti". "To znači da se možemo još intenzivnije angažirati, također s američkom stranom", dodao je.

Između ostalog, razgovori u četvrtak trebali bi se usredotočiti na to kakva se sigurnosna jamstva mogu pružiti Ukrajini kako bi se spriječio eventualni novi ruski napad. Rutte je rekao da je skupina u procesu finaliziranja posljednjih detalja na razini vojnih zapovjednika, ministara obrane te šefova država i vlada. Karis je ponovio da je Estonija spremna osigurati vojnike za moguće europske mirovne snage. "Nastavljamo sudjelovati u ovom planiranju", rekao je. Nedavno su se unutar Europske unije vodile rasprave o tome u kojoj mjeri bi europske zemlje mogle sudjelovati u jamstvima vojne sigurnosti za Ukrajinu ako se postigne sporazum o prekidu vatre između Kijeva i Moskve. Raspravlja se i o tome trebaju li vojnici iz zemalja EU-a obučavati ukrajinske oružane snage na ukrajinskom tlu. Njemački kancelar Friedrich Merz prošli je tjedan izjavio da ne postoje konkretni planovi za vojnu operaciju.

Ukrajina Emmanuel Macron

