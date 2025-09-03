Naši Portali
SVE JE PRIZNAO

Ubio bivšeg ukrajinskog političara kako bi bio razmijenjen i potražio tijelo svoga sina: 'Ovo je moja osobna osveta'

Autor
Danijel Prerad
03.09.2025.
u 21:18

Prema Radiju Slobodna Europa/Radio Liberty, muškarac je uspostavio kontakt s Rusijom dok je pokušavao pronaći informacije o statusu svog sina, ukrajinskog vojnika koji je nestao u blizini Bahmuta 2023. godine.

Osumnjičenik pritvoren zbog ubojstva bivšeg predsjednika parlamenta Andrija Parubija priznao je zločin u komentarima za medije 2. rujna, nazvavši zločin "osobnom osvetom protiv ukrajinskih vlasti". "Da, priznajem da sam ga ubio i želim da budem što prije osuđen i razmijenjen za ratnog zarobljenika (u Rusiji) kako bih mogao tražiti tijelo svog mrtvog sina", rekao je muškarac lokalnim novinarima na ročištu u Lavovu.

„Ovo je moja osobna osveta ukrajinskoj državnoj vlasti“, dodao je 52-godišnjak objašnjavajući svoj motiv. Parubii, 54-godišnji dugogodišnji političar i istaknuta osoba u revoluciji EuroMajdan, ubijen je u Lavovu 30. kolovoza od strane napadača prerušenog u kurira. Ukrajinske vlasti izvijestile su 1. rujna da je 52-godišnji osumnjičenik iz Lavova - čije ime nije objavljeno - pritvoren u susjednoj Hmeljnickoj oblasti, napominjući da je zločin pažljivo pripremljen i moguće povezan s ruskim obavještajnim službama.

Ukrajina

Avatar AFUERA
AFUERA
21:59 03.09.2025.

Drzava mu otela sina i on se osvetio..razumljivo

Avatar Đoni_bravo
Đoni_bravo
21:41 03.09.2025.

Treba vjerovati vijestima iz Ukrajine zato jer tom državom upravljaju Židovi a oni su poznati kao iskreni i pošteni

RE
reborn
22:16 03.09.2025.

Rusi my ubili sina i sada bježi k njima u zagrljaj... Pomračenje..

