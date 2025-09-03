Ukrajina predstavila novi moćni dron: Rusi ga zovu 'Baba Jaga'

Ukrajinski razvojni tim predstavio je novi bombarderski dron namijenjen napadima na ruske vojnike i oklopne ciljeve poput tenkova, prema lokalnim izvješćima, dok Moskva nastoji sustići ukrajinsku prednost u dronovima sposobnima nositi velike količine eksploziva. Jedan stručnjak rekao je za Newsweek da je to "dokaz koliko su Ukrajinci promijenili naša očekivanja o tome kako se danas vode bitke". Dronovi dominiraju više od tri i pol godine punog razmjera rata u Ukrajini, a njihovi se dizajni prilagođavaju i nadograđuju gotovo svakih nekoliko tjedana dok ukrajinske i ruske snage nastoje jedna drugu nadmašiti. I Moskva i Kijev koriste dronove na različite načine - za izviđačke misije, koordinaciju i izvođenje napada, pa čak i kao presretače za obaranje protivničkih bespilotnih letjelica (UAV).

Dron JET MAX može nositi teret do 20 kilograma i ostati u zraku 40 minuta, pišu ukrajinski mediji. Dizajniran je da "uništava neprijateljsku opremu, komunikacije i ljudstvo" na udaljenosti do 15 kilometara, izvijestila je ukrajinska platforma Mezha Media, povezana s novinama Ukrainska Pravda. Stručnjaci kažu da su teški bombarderski dronovi vrlo korisni protiv nepokretnih meta, skupina vojnika ili bunkera, a najčešće se koriste noću. Herman Smetanin, koji je vodio ukrajinsko Ministarstvo strateških industrija prije nego što je ovo ljeto uključeno u Ministarstvo obrane, rekao je početkom godine da je Ukrajina proizvela više od 30.000 bombarderskih dronova u 2024. godini. Ruski komentatori nazvali su ukrajinske teške bombarderske dronove "Baba Jaga" UAV, po mitskoj starici, vještici iz slavenske mitologije.

"Neprijatelj ih zove ‘Baba Jaga’ jer su ti dronovi za njih postali noćna mora", rekao je Smetanin u siječnju. "Djelujući uglavnom noću, nanose bolne udarce neprijateljskoj opremi i ljudstvu". "Mnogo se toga događa na ukrajinskoj strani", uključujući dvadesetak poznatih tipova teških bombarderskih UAV-ova, rekao je Samuel Bendett, viši nerezidentni suradnik programa Europe, Rusije i Euroazije pri Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS). Ukrajinci "predvode" u razvoju teških bombarderskih dronova, a za Rusiju "stvari su išle nešto sporije", rekao je Bendett za Newsweek. No u Rusiji postoji svijest da su njezinim vojnicima, koji i sami eksperimentiraju s dronovima na bojištu, također potrebni teški bombarderski dronovi te vojno-industrijski sektor zemlje radi na njihovoj proizvodnji, dodao je.

Novi dron može navodno putovati brzinom do 60 km/h kada je potpuno opterećen eksplozivom, ili do 80 km/h kada ne nosi teret. Teže opterećeni dronovi lete sporije i izloženiji su riziku da budu oboreni, rekao je Bendett. Rusija je razvila taktike za obaranje ukrajinskih teških bombarderskih dronova, dodao je Bendett, što znači da ih se može popraviti i preusmjeriti za napade na ukrajinske trupe. "Rusi ih u posljednje vrijeme obaraju sve više, ali čak i ako uspiju izvesti samo nekoliko misija, i dalje su vrlo isplativi", rekao je britanski stručnjak za oružje i tehnologiju David Hambling.

Dron JET MAX može se prilagoditi ovisno o misiji, te ispuštati različite vrste i količine streljiva, izvijestili su ukrajinski mediji. "Tehnologija je običan ‘kvadkopter’, iako svakako bolji od ‘kamikaza’ kvadova koji se koriste svakodnevno", rekao je britanski stručnjak za dronove Steve Wright. Kamikaza dronovi su dizajnirani da se iskoriste jednom u napadu i ne vraćaju. "Ovo će ipak biti nešto sofisticiranije oružje, cijena komponenti brzo raste kako raste veličina, i namijenjen je kao bombarderski dron koji se vraća s misije", rekao je Wright za Newsweek. Ova vrsta drona može napraviti "ogromnu štetu" kada se koristi pravilno, dodao je Bendett. JET MAX predstavljen je na obrambenom forumu u zapadnoukrajinskom gradu Lavovu.