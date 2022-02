Macron: Putin mi garantira mir

Ovo su dani velikih sastanaka u vrijeme kada zapadne vlade diplomatskim naporima pokušavaju sniziti tenzije na istoku Europe. U ponedjeljak su se u Bijeloj kući sastali njemački kancelar Olaf Scholz i američki predsjednik Joe Biden kako bi javno rekli da su "ujedinjeni u pristupu" prema Moskvi, a istog dana je francuski predsjednik Emmanuel Macron u Moskvi razgovarao s ruskim liderom Vladimirom Putinom. Macron je pak jučer otputovao u Kijev lideru Ukrajine Volodimiru Zelenskom.

Zapadne vlade optužuju Moskvu da je spremna započeti invazijuj na Ukrajinu, a Moskva tvrdi da Sjedinjene Države i NATO destabiliziraju Europu.

Macron je u Kijevu rekao o čemu je razgovarao s Putinom te istaknuo da je uspio od svoga ruskog kolege dobiti jamstva da neće biti eskalacije. Putinu je predložio konkretne sigurnosne garancije, a on je "pokazao spremnost održati stabilnost i teritorijalni integritet Ukrajine".

- Osigurao sam da neće biti degradacije ili eskalacije. Moj je cilj bio zamrznuti stanje, spriječiti eskalaciju i otvoriti nove perspektive. Taj je cilj ispunjen - rekao je francuski lider. Naglasio je važnost dijaloga s Rusijom koji je potreban za osiguranje stabilnosti Europe.

No, Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov porekao je jučer da su dvojica lidera postigla konkretan sporazum, a pritom je i dobro opisao što Kremlj misli o Parizu, kao i svim zemljama u NATO-u osim SAD-a.

- To jednostavno nije moguće. Francuska je članica NATO-a, ali nije liderica - to mjesto pripada potpuno drugoj zemlji u bloku. Pa o kakvim sporazumima mi možemo govoriti? - rekao je Peskov. Macron je nakon sastanka sa Zelenskim i Putinom istaknuo da su oba lidera predana implementaciji Sporazuma iz Minska koji su potpisani 2014. i 2015. i bili su okosnica mirovnog sporazuma kojim bi se završio rat u Ukrajini. No, Moskva već godinama optužuje Kijev da odbija implementirati taj sporazum.