Macron prozvao Izrael: 'Uništavate svoj imidž i kredibilitet. Priznanjem palestinske države izolirat ćemo Hamas'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron branio je svoju odluku o priznavanju palestinske države u intervjuu za izraelsku televiziju u četvrtak, rekavši da je to "najbolji način za izolaciju Hamasa" i oštro osudivši još jednom ofenzivu u Gazi koja "potpuno narušava" izraelski "kredibilitet". "Priznavanje palestinske države jednostavno znači odlučnu izjavu da legitimna perspektiva palestinskog naroda, i ono što on danas trpi, nema nikakve veze s Hamasom", rekao je francuski predsjednik za Kanal 12. Branio je svoj plan priznavanja palestinske države tvrdeći da je to "proces" namijenjen "pokretanju novog ponašanja i niza novih obveza". "Dakle, priznavanje palestinske države najbolji je način za izolaciju Hamasa", koji ne želi rješenje s dvije države, već vas želi "uništiti", objasnio je.

No, prema Emmanuelu Macronu, čiju su odluku izraelske vlasti oštro kritizirale, "pristup vaše vlade, posebno nekih ministara, jest uništiti mogućnost dvodržavnog rješenja." U intervjuu za Kanal 12, Emmanuel Macron je kazao da se "ponudio da posjeti" Izrael prije Opće skupštine UN-a sljedećeg tjedna u New Yorku - za kada je i najavio priznavanje palestinske države - kako bi objasnio svoj stav. No izraelske vlasti odbile su njegov posjet. Dodao je da želi nastaviti "surađivati" s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, kojeg "poštuje". Međutim, ocijenio je da Izrael "potpuno uništava" svoj "imidž i kredibilitet" u svjetskom javnom mnijenju zbog civilnih žrtava u Gazi.