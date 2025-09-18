Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
KRITIZIRA OFENZIVU

Macron prozvao Izrael: 'Uništavate svoj imidž i kredibilitet. Priznanjem palestinske države izolirat ćemo Hamas'

Reuters
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
18.09.2025.
u 22:05

U intervjuu je kazao da se "ponudio da posjeti" Izrael prije Opće skupštine UN-a sljedećeg tjedna, za kada je i najavio priznavanje palestinske države, no izraelske vlasti odbile su njegov posjet

Francuski predsjednik Emmanuel Macron branio je svoju odluku o priznavanju palestinske države u intervjuu za izraelsku televiziju u četvrtak, rekavši da je to "najbolji način za izolaciju Hamasa" i oštro osudivši još jednom ofenzivu u Gazi koja "potpuno narušava" izraelski "kredibilitet". "Priznavanje palestinske države jednostavno znači odlučnu izjavu da legitimna perspektiva palestinskog naroda, i ono što on danas trpi, nema nikakve veze s Hamasom", rekao je francuski predsjednik za Kanal 12. Branio je svoj plan priznavanja palestinske države tvrdeći da je to "proces" namijenjen "pokretanju novog ponašanja i niza novih obveza". "Dakle, priznavanje palestinske države najbolji je način za izolaciju Hamasa", koji ne želi rješenje s dvije države, već vas želi "uništiti", objasnio je.

No, prema Emmanuelu Macronu, čiju su odluku izraelske vlasti oštro kritizirale, "pristup vaše vlade, posebno nekih ministara, jest uništiti mogućnost dvodržavnog rješenja." U intervjuu za Kanal 12, Emmanuel Macron je kazao da se "ponudio da posjeti" Izrael prije Opće skupštine UN-a sljedećeg tjedna u New Yorku - za kada je i najavio priznavanje palestinske države - kako bi objasnio svoj stav. No izraelske vlasti odbile su njegov posjet. Dodao je da želi nastaviti "surađivati" s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, kojeg "poštuje". Međutim, ocijenio je da Izrael "potpuno uništava" svoj "imidž i kredibilitet" u svjetskom javnom mnijenju zbog civilnih žrtava u Gazi.

Ključne riječi
Hamas Palestina Emmanuel Macron Izrael Francuska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još