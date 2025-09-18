Francuska na nogama: Očekuje se do 800.000 ljudi na ulicama. Prosvjeduju protiv mjera štednje

Očekuje se da će sudjelovati između 700.000 i 800.000 ljudi.

Tijek događaja:

9:15 - Očekuje se da će stotine tisuća ljudi u četvrtak izaći na ulice Francuske tijekom nacionalnih štrajkova kako bi prosvjedovali protiv vladinih planova štednje. Vlasti predviđaju da će u štrajkovima i prosvjedima sudjelovati između 700.000 i 800.000 ljudi. Osim mirnih demonstracija, vršitelj dužnosti ministra unutarnjih poslova Bruno Retailleau također očekuje sabotaže i blokade. Mobilizirano je ukupno 80.000 pripadnika sigurnosnih snaga.

Štrajkovi će vjerojatno poremetiti neka područja javnog života u Francuskoj. Mnogi učitelji mogli bi štrajkati, a brojne ljekarne vjerojatno će ostati zatvorene. Očekuje se i otkazivanje međugradskih i regionalnih vlakova, a stanovnici u Parizu trebali bi se pripremiti na velike probleme u javnom prijevozu.

Ipak, zračni promet bi se trebao odvijati gotovo normalno, očekuje se manje poremećaja u putovanjima na velike udaljenosti. Široki sindikalni savez pozvao je na štrajk diljem Francuske. Sindikati su uznemireni zbog najavljenih mjera štednje sad već bivše vlade. Prijedlog o ukidanju dvaju državnih praznika posebno je kritiziran. Novi francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da se taj element plana neće provesti. Francuska se suočava s akutnim pritiskom da svoje financije dovede u red, pri čemu joj je prošlogodišnji deficit bio gotovo dvostruko veći od limita Europske unije koji iznosi tri posto BDP-a. Francuski javni dug je prošle godine iznosio 113,9 posto BDP-a.

Lecornu, peti premijer u mandatu predsjednika Emmanuela Macrona u manje od dvije godine, preuzeo je prošlog tjedna dužnost nakon što je podijeljena Nacionalna skupština glasala za smjenu vlade njegova prethodnika Francoisa Bayroua zbog neslaganja u pogledu smanjenja proračuna.