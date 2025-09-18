Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
IZ MINUTE U MINUTU

Francuska na nogama: Očekuje se do 800.000 ljudi na ulicama. Prosvjeduju protiv mjera štednje

A nationwide strike and anti-government protests called by French unions in France
Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić
18.09.2025.
u 09:24

Francuska se suočava s akutnim pritiskom da svoje financije dovede u red, pri čemu joj je prošlogodišnji deficit bio gotovo dvostruko veći od limita Europske unije koji iznosi tri posto BDP-a.

  • Očekuje se da će sudjelovati između 700.000 i 800.000 ljudi.
  • Mobilizirano je ukupno 80.000 pripadnika sigurnosnih snaga.

Tijek događaja:

9:15 - Očekuje se da će stotine tisuća ljudi u četvrtak izaći na ulice Francuske tijekom nacionalnih štrajkova kako bi prosvjedovali protiv vladinih planova štednje. Vlasti predviđaju da će u štrajkovima i prosvjedima sudjelovati između 700.000 i 800.000 ljudi. Osim mirnih demonstracija, vršitelj dužnosti ministra unutarnjih poslova Bruno Retailleau također očekuje sabotaže i blokade. Mobilizirano je ukupno 80.000 pripadnika sigurnosnih snaga.

Štrajkovi će vjerojatno poremetiti neka područja javnog života u Francuskoj. Mnogi učitelji mogli bi štrajkati, a brojne ljekarne vjerojatno će ostati zatvorene. Očekuje se i otkazivanje međugradskih i regionalnih vlakova, a stanovnici u Parizu trebali bi se pripremiti na velike probleme u javnom prijevozu.

Ipak, zračni promet bi se trebao odvijati gotovo normalno, očekuje se manje poremećaja u putovanjima na velike udaljenosti. Široki sindikalni savez pozvao je na štrajk diljem Francuske. Sindikati su uznemireni zbog najavljenih mjera štednje sad već bivše vlade. Prijedlog o ukidanju dvaju državnih praznika posebno je kritiziran. Novi francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da se taj element plana neće provesti. Francuska se suočava s akutnim pritiskom da svoje financije dovede u red, pri čemu joj je prošlogodišnji deficit bio gotovo dvostruko veći od limita Europske unije koji iznosi tri posto BDP-a. Francuski javni dug je prošle godine iznosio 113,9 posto BDP-a.

Lecornu, peti premijer u mandatu predsjednika Emmanuela Macrona u manje od dvije godine, preuzeo je prošlog tjedna dužnost nakon što je podijeljena Nacionalna skupština glasala za smjenu vlade njegova prethodnika Francoisa Bayroua zbog neslaganja u pogledu smanjenja proračuna.

Ključne riječi
štrajk prosvjed Francuska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još