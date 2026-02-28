Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAPADNA TROJKA

Macron, Merz i Starmer poručli Iranu: 'Ovo mora stati odmah'

62nd Munich Security Conference in Munich
Kay Nietfeld/REUTERS
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
28.02.2026.
u 16:12

Čelnici su rekli da su u više navrata pozivali Iran da obustavi svoj nuklearni program, ograniči svoj program balističkih projektila, suzdrži se od destabilizirajućih aktivnosti u regiji i prestane s užasavajućim ugnjetavanjem i nasiljem protiv vlastitog naroda

Njemačka, Francuska i Velika Britanija osudili su iranske napade na zemlje u regiji u subotu, rekavši da se Iran mora suzdržati od neselektivnih vojnih napada te nastaviti s pregovorima. "Najsnažnije osuđujemo iranske napade na zemlje u regiji", rekli su francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i britanski premijer Keir Starmer u zajedničkom priopćenju.

"Pozivamo na nastavak pregovora i apeliramo na iransko rukovodstvo da traži rješenje do kojeg će doći pregovorima. Naposljetku, iranskom narodu mora biti dopušteno da sam odlučuje o svojoj budućnosti", poručili su.

Čelnici su rekli da su u više navrata pozivali Iran da obustavi svoj nuklearni program, ograniči svoj program balističkih projektila, suzdrži se od destabilizirajućih aktivnosti u regiji i prestane s užasavajućim ugnjetavanjem i nasiljem protiv vlastitog naroda. Dodajući da njihove zemlje nisu sudjelovale u subotnjima napadima, rekli su da su u bliskom kontaktu s međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, Izrael i partnere u regiji. "Ponovno potvrđujemo našu predanost regionalnoj stabilnosti i zaštiti civilnih života", dodali su.

Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ključne riječi
Iran Ujedinjeno Kraljevstvo Francuska Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!