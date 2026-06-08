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POKRENUTA BRZA AKCIJA

Mačići danima bili zarobljeni u zidu zagrebačkog Arena centra: 'U garderobi sam čula njihov plač...'

Ma?ke
Foto: Ilustracija/ Marijan Susenj/PIXSELL
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
08.06.2026.
u 17:57

Priča je dospjela u javnost nakon objave jedne posjetiteljice u Facebook grupi 'Mačke i mačori Zagreb'. Ona je opisala kako je tijekom isprobavanja odjeće u garderobi čula plač mačića koji su ostali zarobljeni unutar zida trgovine

Drama koja je posljednjih dana zabrinjavala posjetitelje zagrebačkog Arena Centra napokon je dobila sretan završetak. Tri mačića, čije se mijaukanje danima čulo iz zida jedne trgovine odjećom, uspješno su spašena i sada su na sigurnom, javili su nam iz Skloništa za nezbrinute životinje Dumovec. Dodaju da će prostor i dalje nadzirati u nadi da će se pojaviti i mama. 

Priča je dospjela u javnost nakon objave jedne posjetiteljice u Facebook grupi 'Mačke i mačori Zagreb'. Ona je opisala kako je tijekom isprobavanja odjeće u garderobi čula plač mačića koji su ostali zarobljeni unutar zida trgovine. Prema njezinim riječima, zvukove su primijetili i drugi kupci, a zaposlenice trgovine odmah su pokušale pomoći životinjama. 'Policija je već dolazila i sastavila zapisnik, ali mačići su i dalje zarobljeni u mraku i zidu. Tko zna koliko još mogu izdržati', napisala je zabrinuta građanka, pozvavši nadležne službe na reakciju.

Nakon što su kupci alarmirali odgovorne službe, pokrenuta je akcija spašavanja. Iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba Dumovec pojasnili su da cijela situacija traje još od srijede, a u međuvremenu su dva mačića uspješno izvukli. Jednog od njih udomila je prodavačica, a drugog je preuzelo sklonište.  Sada je i treći mačić spašen, nakon što je  služba održavanja trgovačkog centra postavila lovilicu i ostavila mu vodu. Djelatnici Dumovca su ga preuzeli i osigurat će mu daljnju skrb. 
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Ma?ke
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Ključne riječi
zarobljeni mačići Arena Centar

Komentara 1

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JO
Josopušiona
18:11 08.06.2026.

Mačići plaču, umjesto mijauču.Bravo Hrvati vi i vaš hrvatski jezik

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