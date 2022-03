Lukašenko o Putinovom stanju: 'On je apsolutno fit, u najboljoj formi do sada, Zapad o njemu gura fikciju'

Ruski predsjednik Vladimir Putin je zdrav i "u najboljoj formi do sada", kazao je njegov bliski saveznik bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u intervjuu za japansku televiziju TBS.

"On i ja nismo se susreli samo kao šefovi država, već smo u prijateljskim odnosima", kazao je Lukašenko za TBS, prenosi Reuters.

"Apsolutno sam upoznat sa svim detaljima, koliko je to moguće, državnim i osobnim", dodao je.

Rusija je i s bjeloruskog teritorija pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. veljače.

Zapadni čelnici sugerirali su da je Putin napravio skupu pogrešku pokretanjem invazije na Ukrajinu, tijekom koje su ruske snage pretrpjele velike gubitke, a napredovanje je nakon prvih nekoliko dana uglavnom zaustavljeno.

Britanski premijer Boris Johnson sugerirao je da je Putin "iracionalan", a nizozemski premijer Mark Rutte ga je opisao kao "potpuno paranoičnog". Lukašenko odbacuje tezu da sposobnosti Putina (69) nisu na vrhuncu.

VIDEO Tko je zapravo Vladimir Putin? Hrvatski psiholog napravio njegov detaljni profil

"Zapad, i vi, trebali biste izbaciti ovu glupost, ovu fikciju iz svojih glava", rekao je japanskom novinaru Lukašenko

"Putin je apsolutno fit, u najboljoj formi do sada... To je potpuno zdrava, prisebna osoba, fizički zdrava - on je sportaš", istaknuo je Lukašenko.

"Kako se ovdje kaže – prehladit će se na svim našim sprovodima", dodao je.

Lukašenko je također izrazio žaljenje zbog raspada Sovjetskog Saveza 1991., što je više puta kazao i Putin.

"Kolaps Sovjetskog Saveza je tragedija", kazao je Lukašenko. "Da je Sovjetski Savez preživio do danas, izbjegli bismo razne sukobe u svijetu", dodao je.

Lukašenko je poručio da je za vrijeme SSSR-a svijet bio multipolaran te je postojala ravnoteža.

"Sada je razlog za ono što se događa u svijetu unipolarnost - monopolizacija našeg planeta od strane Sjedinjenih Američkih Država", kazao je.

VIDEO Ruski kozmonauti na ISS stigli u bojama ukrajinske zastave: Imali smo viška tkanine...

"Vojne aktivnosti u Ukrajini brzo bi bile gotove da Sjedinjene Države zauzmu stav u korist mira, ali malo je vjerojatno da će Washington napraviti takav potez", rekao je bjeloruski predsjednik, prenosi Tass. Kazao je kako bi rat mogao brzo završiti ako Joe Biden obavi poziv te navede takav stav SAD-a.

"Međutim, malo je vjerojatno da će on nazvati. Trenutna situacija u Ukrajini korisna je za Amerikance", smatra Lukašenko.

"Učinio sam sve da spriječim rat i održim mir prije nego što je izbio sukob između Ukrajine i Rusije. Čak sam bio spreman i blokirati granicu između Donbasa i Rusije. Znate, duga je 400 kilometara i bio sam spreman rasporediti svoje ljude tamo i pružiti pomoć Ukrajini. Rusija je pristala, ali je Ukrajina odbila. Zašto? Zato što ih je Zapad tjerao da pokrenu ovaj rat", istaknuo je.

Osvrnuo se na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za kojeg kaže kako ima malo kontrole vezano uz trenutna događanja.

"U ovom trenutku mogu samo izraziti vlastito stajalište o Volodimiru Zelenskom. Vjerujem da on malo kontrolira procese u Ukrajini", tvrdi.

Lukašenko je naveo kako je Bjelorusija neutralna u sukobu te kako će učiniti sve da pomogne da se on zaustavi.

"Moramo uložiti napore da okončamo sukob kako bismo svi mogli početi graditi tople prijateljske odnose. Apsolutno smo neutralni. Mi smo domaćini pregovora i to je dokaz našeg stajališta. Nećemo biti uvučeni u ovaj rat. Rekao sam to više puta", rekao je.

