Luka Modrić i Dejan Lovren ponovo optuženi za davanje lažnog iskaza

Ljeto je vrijeme nogometnog mercata, no bomba i to razorna, nije došla iz loptačkog već iz pravosudnog svijeta. A za nju se pobrinuo ODO Osijek koji je zbog davanja lažnog iskaza optužio Luku Modrića, kapetana hrvatske reprezentacije, igrača Real Madrida, nacionalnu sportsku ikonu i svjetsku megazvijezdu te Dejana Lovrena, bivšeg vatrenog koji se nakon SP u Katru, oprostio od nacionalne vrste, za davanje lažnog iskaza.

Riječ je o starim grijesima nogometnih zvijezda, za što su obojica već jednom bili optuženi. No te optužnice su nakon podizanja bile odbačene, jer je sud smatrao, pojednostavljeno rečeno, da su preuranjene.... Naime, Modrić i Lovren su se našli u problemima jer su svojevremeno tijekom suđenja Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću i porezniku Milanu Pervanu, zbog izvlačenja 118 milijuna kuna iz Dinama, na klupi za svjedoke, kako tvrdi tužiteljstvo - lagali.

Odnosno, promijenili su iskaze jer su jedno iskazivali u istrazi i ti su iskazi za Mamića bili poprilično inkriminirajući. No na glavnoj raspravi obojica su govorila drugačije od onog što su iskazivali u istrazi, tvrdeći, pogotovo Modrić, da se onog što su ranije iskazivali, ne sjećaju.... Diskrepancije i to značajne u tim iskazima nisu znali tijekom svojih svjedočenja i objasniti.

VIDEO Što je to govorio Luka Modrić na suđenju Mamićima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zbog toga je tužiteljstvo svojevremeno povuklo pomalo neuobičajen potez te je nakon nekog vremena obojicu optužilo zbog davanja lažnih iskaza, a osim njih za istu stvar su bile optužene još neke osobe.... No kada su optužnice podignute nisu potvrđene, jer je suđenju Mamiću i ostalima trajalo, pa se smatralo da se Modriću i Lovrenu ne može suditi za davanje lažnih iskaza dok se njihovi dokazi ne ocijene kao vjerodostojni ili nevjerodostojni u kontekstu suđenja Mamiću i ostalima. U međuvremenu, netom prije no što je reprezentacija u lipnju 2018. trebala otputovati na SP u Rusiju, Županijski sud u Osijeku je trebao objaviti nepravomoćnu presudu Zdravku Mamiću. Mamić na objavu presude nije došao, već je pobjegao u BiH u kojoj i danas boravi. Tamo mu se u međuvremenu pridružio i brat Zoran, a njihova nepravomoćna osuđujuća presuda u ljeto 2021. je postala pravomoćna jer ju je potvrdio Vrhovni sud. Koji je time potvrdio i da je ono što piše u obrazloženju prvostupanjske presude Mamiću i ostalima predstavlja potencijalno novi pravni problem za Modrića i Lovrena.

- Luka Modrić i Dejan Lovren su na sudu iskazivali kako su iskazivali da bi pogodovali obrani Zdravka Mamića, a sud njihovim iskazima nije vjerovao - stajalo je među ostalim u obrazloženju nepravomoćne presude.

Kada je u lipnju 2021. Vrhovni sud potvrdio nepravomoćnu osuđujuću presudu u njoj je u odnosu na Modrića naveo kako “sud prvog stupnja nije povjerovao svjedoku Modriću cijeneći ga neuvjerljivim i nelogičnim te sračunatim pogodovanju obrani Zdravka Mamića". Što se tiče Lovrena, za njega su naveli "da je bio unaprijed instruiran kako će i što govoriti na raspravi".

VEZANI ČLANCI:

”Sud prvog stupnja svoju ocjenu o nevjerodostojnosti iskaza svjedoka Modrića i Lovrena donio je na temelju vrlo konkretnih okolnosti pa činjenica odbačaja optužnice protiv tih osoba zbog formalnih okolnosti ne utječe na pravilnost navedene ocjene suda o neuvjerljivosti njihovih iskaza...”, napisano je u odluci Vrhovnog suda.

Tada su pojedini pravni stručnjaci to tumačili kao odriješene ruke DORH-u da ponovo optuži poznate nogometaše, što se sada, dvije godine kasnije i dogodilo. Nova optužnica će proći isti put kao i stara, o njezinoj pravomoćnosti će odlučivati sud, a ako bude potvrđena, to će značiti da će dvojica nogometaša ponovo morati u sudnicu. Ovaj put kao optuženici.

Modrić se prvobitnom optužnicom teretio da je 13. lipnja 2017. na Županijskom sudu u Osijeku lagao u procesu protiv Zdravka Mamića iskazujući da je anekse ugovora o profesionalnom igranju nogometa, kojima se regulira podjela transferne odštete u omjeru 50:50 između njega i kluba u kojem je igrao, potpisivao svaki put kada bi produljivao ugovor te da je te anekse ponovno potpisao nakon odlaska u novi klub. Tijekom istrage, kada je ispitan u USKOK-u, tvrdio je da su ti isti aneksi antidatirani.

VEZANI ČLANCI:

Što se tiče Lovrena, on se teretio da je tijekom suđenja Mamiću i ostalima, iako ga je raspravni sudac upozorio da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo; svjesno neistinito iskazao kako je aneks ugovora o profesionalnom igranju, na kojem je kao dan zaključenja naveden datum 9. siječnja 2007., a kojim se regulira podjela transfernog obeštećenja između njega kao igrača i matičnog kluba u omjeru 50:50 posto potpisao nedugo nakon potpisivanja svog ugovora o profesionalnom igranju s matičnim klubom od 1. siječnja 2007.. Kazao je to iako je znao da to ne odgovara istini, jer navedeni aneks ugovora tada nije potpisao. Kada su Lovrenu na raspravi predočeni dopisi upućeni matičnom klubu s datumima 1. veljače 2010., 29. ožujka 2010. i 7. rujna 2010. u kojima se u njegovo ime traži isplata 50 posto transfernog obeštećenja i koji sadrže potpis s njegovim imenom, Lovren je, navelo je tužiteljstvo, svjesno neistinito iskazao kako je on te dopise vlastoručno potpisao.

Nadalje, prema optužnici, Lovren je, govoreći kako mu je isplaćen novčani iznos od podjele transfernog obeštećenja, neistinito iskazao kako je tih dana bio u Hrvatskoj i kako je osobno u tu namjenu otvorio poseban račun u banci u Zagrebu, te da je istog dana kada mu je novac sjeo na račun on osobno proslijedio taj novac na bankovni račun treće osobe. Kazao je to iako je bio svjestan da to nije istina i da je u to vrijeme bio u Francuskoj.

Je li sadržaj novo podignute optužnice istovjetan onima koje su ranije odbačene, znat će se kroz neko vrijeme. U međuvremenu, dvojica nogometaša mogli bi biti i svjedoci na suđenju za aferu Dinamo 2.