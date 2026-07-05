Predsjednik ne bi trebao biti uzor raznim Kelemincima i lokalnim šerifima

Presica o (ne)odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu pretvorila se u oštar obračun hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića s dvoje novinara. Nisu mu se dopala pitanja, način na koji su postavljana, a ni novinari koji su ih postavljali. Izazvalo je to bujicu njegovih neugodnih i neprimjerenih izjava. I nije mu to prvi put, a posljednjih godina političari sve teže podnose novinarska pitanja. I premijer Plenković često zna docirati i dobacivati novinarima.

Oni kao ključne političke figure u državi trebali bi biti zaštitnici novinara, a ne davati vjetra u leđa raznim Kelemincima, "biznismenima" ili lokalnim šerifima da napadaju i rade pritiske na novinare. Hrvatska je prema Indeksu slobode medija Reportera bez granica prošle godine prvi put svrstana u kategoriju "teških situacija", uz pad od 12 mjesta, a HND je prošle godine zabilježio čak 27 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare, što potvrđuje nastavak pogoršanja uvjeta za novinare. E pa, gospodo političari, vi biste se trebali potruditi da se Hrvatska dodatno ne sroza na listi Reportera bez granica, a ne pomagati da pada na ljestvici.