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Predsjednik ne bi trebao biti uzor raznim Kelemincima i lokalnim šerifima

storyeditor/2026-06-29/PXL_290626_154487390.jpg
Ivana Ivanović/PIXSELL
Autor
Vladimir Barišić
05.07.2026.
u 10:52

Hrvatska je prema Indeksu slobode medija Reportera bez granica prošle godine prvi put svrstana u kategoriju "teških situacija", uz pad od 12 mjesta, a HND je prošle godine zabilježio čak 27 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare

Presica o (ne)odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu pretvorila se u oštar obračun hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića s dvoje novinara. Nisu mu se dopala pitanja, način na koji su postavljana, a ni novinari koji su ih postavljali. Izazvalo je to bujicu njegovih neugodnih i neprimjerenih izjava. I nije mu to prvi put, a posljednjih godina političari sve teže podnose novinarska pitanja. I premijer Plenković često zna docirati i dobacivati novinarima.

Oni kao ključne političke figure u državi trebali bi biti zaštitnici novinara, a ne davati vjetra u leđa raznim Kelemincima, "biznismenima" ili lokalnim šerifima da napadaju i rade pritiske na novinare. Hrvatska je prema Indeksu slobode medija Reportera bez granica prošle godine prvi put svrstana u kategoriju "teških situacija", uz pad od 12 mjesta, a HND je prošle godine zabilježio čak 27 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare, što potvrđuje nastavak pogoršanja uvjeta za novinare. E pa, gospodo političari, vi biste se trebali potruditi da se Hrvatska dodatno ne sroza na listi Reportera bez granica, a ne pomagati da pada na ljestvici.

Maskirani par se popeo na vrh Empire State Buildinga. Nekoliko minuta kasnije svi su gledali u njih
Ključne riječi
Zoran Milanović

Komentara 13

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FD
franjo.durinic
11:03 05.07.2026.

Takvo verbalno nasilje svakodnevno provodi ljevica ,nesposobni za vođenje države sa kupljenim diplomama ubijaju trud i rad redovnih studenata pozivima daj pet...

SV
Svastacuje
11:03 05.07.2026.

Je li ono filozof Vučetić tumači Ustav na stranicama Telegrama....tko je jadniji...Telegram ili Milanović kojem Ustav tumači filozof i daje mu za pravo....jadni

Avatar losers misfits and boozers
losers misfits and boozers
11:27 05.07.2026.

Citirat ću vas, s tim da ću riječ Političari, zamijeniti rječju Novinari. "E pa, gospodo novinari, vi biste se trebali potruditi da se Hrvatska dodatno ne sroza na listi Reportera bez granica, a ne pomagati da pada na ljestvici."

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