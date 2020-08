Loša vijest za sve one koji vole naručivati: Uvodi se PDV na male pošiljke iz Kine

Rijetko tko nije naručio nešto preko interneta, a do sada male pošiljke iz trećih zemalja koje su bile u vrijedosti do 22 eura su bile oslobođene plaćanja PDV-a, no ne i zadugo. Naime, od sljedeće godine svi koji naruče nešto iz trećih zemalja morat će na njih plaćati porez na dodanu vrijednost.

Vijest o tome potvrdila je Porezna uprava za portal Bug. Kako navode, do toga dolazi zbog implementiranja pravne stečevine Europske unije u nacionalnog zakonodavstva.

Naplaćivanje PDV-a i carine na male pakete iz trećih zemalja krenut će s 01. srpnjem 2021. godine.

Cilj toga je "pojednostavnjenja određenih pravila u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu te osiguravanja ravnopravnih uvjeta poslovanja poreznim obveznicima iz Europske unije u odnosu na porezne obveznike iz trećih zemalja, obzirom da se ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju čija je vrijednost manja od 22 eura".