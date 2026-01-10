Za EU sigurnost hrane, vode i energije jednako je važna kao i oružje za obranu. No ne samo da s novim prijedlogom Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU strateška važnost poljoprivrede pada u drugi plan, nego će je sporazum s Mercosurom dokrajčiti, poručile su ovih dana tisuće europskih poljoprivrednika u Bruxellesu koje je okupilo krovno europsko udruženje Copa Coegeca. U traktorskim prosvjedima – koji su kulminirali kaosom u središtu ujedinjene Europe, bacanjem krumpira i jaja na policiju i paljenjem guma – upozoravalo se na sve veće troškove proizvodnje, pad cijena usjeva te sve neizvjesniju egzistenciju, koju bi dodatno ugrozila jeftina južnoamerička roba. Podsjetimo, velikim transatlantskim sporazumom o slobodnoj trgovini, o kojemu se pregovara već 25 godina, postupno bi se tijekom sljedećih 15 godina ukinule carine na gotovo svu robu kojom se trguje između dvaju blokova. Pokrivao bi tržište od 780 milijuna ljudi i četvrtinu svjetskog bruto domaćeg proizvoda, no dok jedni tvrde kako bi ponudio jasnu alternativu pekinškim kontrolama izvoza i washingtonskom tarifnom blitzkriegu, drugi upozoravaju kako će potkopati i "zeleni plan" EU sa sve rigoroznijim mjerama koje se odnose na zaštitu okoliša te konkurentnost europske poljoprivrede, kojoj u novom razdoblju ZPP-a do 2034. prijeti i znatno manje novca za potpore iz blagajne EU.
Prehrambena sigurnost EU na kocki: Tisuće farmera prosvjeduju, Hrvatska među najugroženijima
Slobodniji uvoz jeftine hrane iz Južne Amerike u EU prijeti poljoprivredi, naša vlast šuti
Komentara 16
Jeftina hrana ne znači da je automatski loša, vidjeli smo to puno puta. Ako se u Južnoj Americi prilikom proizvodnje ne služe istim pravilima kao u EU, to uglavnom ne utječe na kvalitetu hranu, nutritivne sastojke i slično. To samo čini hranu jeftinijom. Niti u Južnoj Americi se ne smiju koristiti otrovi štetni za čovjeka... Uostalom, nismo jednom vidjeli da "eko" proizvodnja zna biti pogubnija za ljude radi razvoja bakterija (sjetite se krastavaca iz Njemačke "bio" proizvodnje gdje su svaljivali krivnju na Španjolce)... EU konstantno uništava svoju industriju, ubila je u potpunosti jedinu industriju gdje je bila vodeća u svijetu (autoindustriju), sada intenzivno ubija poljoprivredu, a što se tiče najnovijih tehnologija, EU na globalnoj mapi jednostavno ne postoji... Zamislite koja to mora biti ideološka zadojenost kada namjero uništavaš vlastito gospodarstvo, naočigled ga devastiraš i to prodaješ vlastitim građanima kao napredak? A građani žive sve lošije, i najjednostavnije stvari su sve skuplje, ali zadovoljno klimaju glavom i klanjaju se djeteu bez škole kao nekom novom Isusu... Koje je to pranje mozga, koja ideologija. Nikoga ne smeta što je jedna Scania otišla iz EU, jedan BASF, što proizvodnja odlazi, a onda kao posljedicu imamo nametanje carina na proizvode od 0.5 €, samo da bi se isti mogao prodavati za 5€ i da bi se birokracija mogla namiriti...
sve preuzeto iz bivšeg sistema: sustavno zapuštanje poljoprivrede i samo je trgovina. A uz malo više truda bi HR zbog svoje klime i plodnih polja i pašnjaka mogla zdravo nahraniti cijelu EU.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
100 m2 vrta .... i hrane koliko hoces !!!!