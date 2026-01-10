Prehrambena sigurnost EU na kocki: Tisuće farmera prosvjeduju, Hrvatska među najugroženijima

Za EU sigurnost hrane, vode i energije jednako je važna kao i oružje za obranu. No ne samo da s novim prijedlogom Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU strateška važnost poljoprivrede pada u drugi plan, nego će je sporazum s Mercosurom dokrajčiti, poručile su ovih dana tisuće europskih poljoprivrednika u Bruxellesu koje je okupilo krovno europsko udruženje Copa Coegeca. U traktorskim prosvjedima – koji su kulminirali kaosom u središtu ujedinjene Europe, bacanjem krumpira i jaja na policiju i paljenjem guma – upozoravalo se na sve veće troškove proizvodnje, pad cijena usjeva te sve neizvjesniju egzistenciju, koju bi dodatno ugrozila jeftina južnoamerička roba. Podsjetimo, velikim transatlantskim sporazumom o slobodnoj trgovini, o kojemu se pregovara već 25 godina, postupno bi se tijekom sljedećih 15 godina ukinule carine na gotovo svu robu kojom se trguje između dvaju blokova. Pokrivao bi tržište od 780 milijuna ljudi i četvrtinu svjetskog bruto domaćeg proizvoda, no dok jedni tvrde kako bi ponudio jasnu alternativu pekinškim kontrolama izvoza i washingtonskom tarifnom blitzkriegu, drugi upozoravaju kako će potkopati i "zeleni plan" EU sa sve rigoroznijim mjerama koje se odnose na zaštitu okoliša te konkurentnost europske poljoprivrede, kojoj u novom razdoblju ZPP-a do 2034. prijeti i znatno manje novca za potpore iz blagajne EU.