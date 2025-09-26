Naši Portali
STARA CIJEV PONOVO OTVORENA

Ljeti kroz Učku prođe i do 18.000 vozila dnevno

Autor
Snježana Bičak
26.09.2025.
u 11:38

Do danas je kroz tunel prošlo više od 80 milijuna vozila, moglo se čuti na otvorenju, a prometna opterećenja posebno su velika u ljetnim mjesecima kada broj vozila doseže i 18.000 dnevno.

Obje tunelska cijevi kroz Učku su otvorene za promet nakon što je jučer, na Dan Istarske županije i službeno otvorena 44 godina stara prva cijev koja je kroz masiv Učke spojila Istru s ostatkom Hrvatske. U obilasku obnovljene cijevi bio je i premijer Andrej Plenković koji je kazao da ulaganja u tunel Učku potvrđuju predanost Vlade razvoju Istre.

Veća protočnost

- Riječ je o zaista velikim investicijama; 200 milijuna eura za novu cijev puštenu u promet lanjskog rujna, 22 milijuna eura za obnovu stare cijevi, još 200 milijuna eura za investiciju preostalih nešto manje od 12 kilometara od tunela Učke na strani Primorsko-goranske županije do Matulja, i s njima povezana investicija u dva vijadukta na Limskoj dragi i most Mirna - pobrojao je vrijednost čitave investicije premijer Andrej Plenković koju je realizirala Bina Istra s koncesionarom.

Svečanom otvorenju nazočili su predstavnici investitora, izvođača radova, lokalne i državne vlasti te brojni građani. Obnova stare tunelske cijevi izgrađene 1978., započela je prošle godine nakon što je otvorena nova, paralelna cijev napravljena po svim najmodernijim svjetskim standardima. U radovima je sudjelovalo do 150 radnika u dvije smjene, a projekt vrijedan 25 milijuna eura dovršen je bez opterećenja državnog proračuna, zahvaljujući koncesionaru Bina Istra. Tijekom obnove napravljeni su vrlo opsežni radovi, tunske je cijev gotovo oboljena kako bi se mogle posvaviti potpuno nove instalacije s novim sustavima ventilacije, rasvjete, protupožarne zaštite, nadzora i evakuacije. Postavljena je LED rasvjeta koja se prilagođava uvjetima, uvedeni su videonadzor s analitikom, radio sustav i ozvučenje, a svi sustavi povezani su s novim kontrolnim centrom. Tijekom radova izvođači su se susreli s brojnim izazovima, osobito zbog geološkog sastava tla koji je uzrokovao oštećenja na kolniku i infrastrukturi obzirom da se prije koristila druga građevisnka metoda. Sada je postavljan armirano-betonski podzemni svoda te napravljena potpuna rekonstrukcija odvodnje, vodovoda i zaštite izvorišta pitke vode kojom se opskrbljuje Rijeka i dio Kvarnera, a nalazi se unutar tunela.

Do danas je kroz tunel prošlo više od 80 milijuna vozila, moglo se čuti na otvorenju, a prometna opterećenja posebno su velika u ljetnim mjesecima kada broj vozila doseže i 18.000 dnevno. Korištenje punog profila tunela omogućit će znatno veću protočnost i sigurnost.

Preskupa naplata

- Nova dionica autoceste, zajedno s povezivanjem na riječku zaobilaznicu, u potpunosti će zaokružiti jedan od strateški najvažnijih infrastrukturnih zahvata u Hrvatskoj. Otvorenje tunela u punom profilu dodatno će ubrzati razvoj Primorsko-goranske i Istarske županije, a time i čitave Hrvatske. Prometna važnost Tunela Učka za gospodarstvo i turizam naše dvije županije je ogromna. Za nas je ovaj tunel ono što je Pelješki most za jug Hrvatske - kazao je na otvorenju istarski župan Boris Miletić. IDS-ovac Dalibor Paus pozdravio je otvorenje i druge tunelske cijevi, ali i dodao da je prolaz kroz Tunel višestruko skuplji nego bilo koja dionica na autocestama u Hrvatskoj.

