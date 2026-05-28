Lav XIV. uzdrmao Silicijsku dolinu: Ovo su reakcije tehnoloških mogula

Ne jenjavaju reakcije na encikliku "Magnifica Humanitas" pape Lava XIV., a među onima čije se reakcije sa zanimanjem prate također su tehnološki moguli. Papa je, uz ostalo, upozorio i na opasnosti koje predstavlja umjetna inteligencija, posebno na prijetnju sve autonomnijih sustava naoružanja, ali i gubitka radnih mjesta, naglasivši ulogu rada u razvoju čovjeka, koji se ne svodi samo na zarađivanje za život, nego je to i način samoostvarenja. Rekao je da obrazovati ljude o uporabi umjetne inteligencije znači učiti ih kako odlučiti kada je i u koju svrhu ne bi trebalo koristiti.
